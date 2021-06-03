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紓困金應廣而公平　朱立倫：每戶先發一萬或每人3600元

▲行政院會今日緊急通過紓困4.0方案2600億元預算，前國民黨主席朱立倫認為紓困金應廣而公平。（圖／資料照片）
▲行政院會今日緊急通過紓困4.0方案2600億元預算，前國民黨主席朱立倫認為紓困金應廣而公平。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-03 18:08:53｜2021-06-03 18:50:01

立法院日前通過紓困特別預算8400億元，行政院會今日緊急通過紓困4.0方案2600億元預算，將以最快的速度發放給民眾。前國民黨主席朱立倫說，對每位受害國民都想知道的是：「我拿到多少？」他認為，政府應該至少應先拿出這次2600億紓困預算的1/3，以每戶1萬元約880億元或每人3600元約850億元作為紓困基礎；剩餘的2/3的預算則作為增加對受害較嚴重的民眾及產業的補助以及防疫工作所需，這樣的做法才比較符合民眾及各國採行的「廣而公平」的原則。

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朱立倫指出，8400億元防疫紓困特別預算，平均每人約3.57萬元，每戶約9.5萬元；這次的2600億元紓困金，平均每人約1.1萬元，每戶約3.57萬元。這是全民應該知道的平均數，但是如何分配才合理？

朱立倫說，「廣而公平」是普遍民眾的心聲，也是多數先進國家的做法。畢竟此次疫情影響的是全民，全民都應受到基本的補助。除此當然也應該針對受害較大及承受力較弱的民眾予于更多的協助。

他指出，去年新冠肺炎肆虐全球，美國緊急每人發放3.6萬現金，今年則排富後每人發4萬元現金；日本每人發放2.8萬；韓國每戶發放2.5萬；新加坡成人發放2.1萬；香港成人發放3.9萬。台灣去年只有三倍券補助每人2千元。

他說，今天的紓困方案種類雖然很多，初估約750萬人能夠確定領取現金，領取金額1-3萬不等。約佔全國1/3人可以領到現金補助，這些確實是應該且必要的補助對象。但對於全國仍有1600萬同樣受害的民眾則沒有任何補助或協助，這樣的方案和民眾期待的「廣而公平」或先進國家做法有所落差。

他認為，政府應該至少應先拿出這次2600億紓困預算的1/3，以每戶1萬元約880億元或每人3600元約850億元作為紓困基礎。後續則依疫情發展擴大紓困方案，在8400億的預算內的1/3作基礎，每戶合計至少可以補助3萬元或每人至少可以補助1萬元。剩餘的2/3的預算則作為增加對受害較嚴重的民眾及產業的補助以及防疫工作所需。

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。

 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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