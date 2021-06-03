泰國最萌防疫尖兵登場！拉拉嗅出病毒準確率高達95%

泰國疫情升溫，為了更有效的偵測出無症狀感染者，泰國訓練了一批最萌的「防疫尖兵」，靠拉布拉多犬透過嗅聞人類的汗味辨識出潛在的感染者。





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根據《路透社》報導，泰國朱拉隆功大學研究人員表示，這些經過訓練的狗狗可以透過嗅聞人類的汗液樣本辨識出感染者，當偵測到感染者時，狗狗會停住並將鼻頭對準樣本。研究人員並指出，這些狗狗的篩檢速度非常快，且準確率很高，在本月針對約2000個樣本進行實驗中，成功率竟高達95％。





研究人員Pattama Torvorapanit.表示：「受到感染後人會出現一種獨特的汗味，而感染不同的病毒也會導致汗味出現差異」。





目前，這些狗狗並不沒有直接對人進行偵測，而是透過汗液樣本進行辨識。不過，研究人員表示，未來希望能將這些訓練有素的狗狗運用在機場或港口，強調這將比使用體溫計更有效。





研界人員Thitiwat Sirprasart說道：「以狗狗篩檢的速度，我們希望可以更有效將感染者從健康者分離出來」。



