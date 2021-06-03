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泰國最萌防疫尖兵登場！拉拉嗅出病毒準確率高達95%

▲拉布拉多犬。（示意圖／shutterstock）
▲拉布拉多犬。（示意圖／shutterstock）

四方報/綜合報導

2021-06-03 18:46:36

泰國疫情升溫，為了更有效的偵測出無症狀感染者，泰國訓練了一批最萌的「防疫尖兵」，靠拉布拉多犬透過嗅聞人類的汗味辨識出潛在的感染者。

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根據《路透社》報導，泰國朱拉隆功大學研究人員表示，這些經過訓練的狗狗可以透過嗅聞人類的汗液樣本辨識出感染者，當偵測到感染者時，狗狗會停住並將鼻頭對準樣本。研究人員並指出，這些狗狗的篩檢速度非常快，且準確率很高，在本月針對約2000個樣本進行實驗中，成功率竟高達95％。

研究人員Pattama Torvorapanit.表示：「受到感染後人會出現一種獨特的汗味，而感染不同的病毒也會導致汗味出現差異」。

目前，這些狗狗並不沒有直接對人進行偵測，而是透過汗液樣本進行辨識。不過，研究人員表示，未來希望能將這些訓練有素的狗狗運用在機場或港口，強調這將比使用體溫計更有效。

研界人員Thitiwat Sirprasart說道：「以狗狗篩檢的速度，我們希望可以更有效將感染者從健康者分離出來」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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