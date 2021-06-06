缺電危機！核能、燃煤進入退役期　供電考驗才開始

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諷刺的是，就在5月12日，經濟部甫公告《108/109年度全國電力資源供需報告》，還強調從今年至2027年，以達成備用容量率15%、備轉容量率10%為電力規畫藍圖的目標，卻在隔日就因發生513大停電而跳票。
不過，這份報告揭示的未來電力供給規畫，其實已經可以看出，電源供應即將進入左支右絀的辛苦日子，負責電力調度的台電，也將面臨更艱難的挑戰。
3大因素 加大用電需求
簡單白話總結這兩次大規模停電的原因有所不同，513是先跳電、必須等待恢復供電所以停電；517則是為了預防跳電，只好叫大家先少用點電。
到底供電有多緊？從需求面上來看，的確出現許多意想不到的情況。首先，台電私下坦承，5月初看到氣象預測顯示，將連續多日高溫達35度以上，就已感到情勢不妙，因為多部歲修中的機組，都是規畫6月以後才會陸續併入系統。
台電發言人專業總工程師張廷抒說，電源規畫都是幾年前就做好的，「雖然會進行滾動檢討，但極端氣候這些情況實在是之前都預估不到。」
第2，製造業景氣大爆發，出口頻創新高，「不只電子業，傳產也都是24小時趕工，到晚上工業用電也減不下來。」接著，疫情急轉直下，各級學校停課，民生用電暴增，「原本一間教室開一部冷氣給40個學生吹，現在學生都回家了，就變成40部冷氣在運轉。」因此5月用電量不斷刷新紀錄，多日備轉容量率都在5%上下煎熬。
更值得注意的是第3點，今年5月受氣候加疫情兩大因素，讓日落後的用電完全不遜於日間。513和517發生供電缺口的時間都在晚間，和過去數十年來尖峰負載壓力最高點在正午時分，已經大不相同。
夜間尖峰用電量 提前爆發
許多電力專業人士都觀察到夜間尖峰的趨勢，接下來電動車使用愈趨普及，夜間用電量勢必更快速增加。而且電子業未來數年景氣都看好，「尤其是半導體廠，先進製程每往上升一級，耗電量就等比成長，」電業人士透露，夜間尖峰負載壓力已經提前爆發。
這幾年政府大力推動普設太陽光電，發電占比逐年攀升，偏偏太陽能發電到太陽下山就下班。517的分區輪流停電，就是由於台電在當天中午發現晚上太陽能發電減少後，將出現供電吃緊，因此緊急討論出的對應方案。
經濟部能源局電力組長吳志偉說明，在最新發布的未來電力供需預測中，已經預期從2024年起的尖峰負載為夜間負載，也特別提出台電過去需量反應措施以日間執行為主，未來為因應再生能源併網量增加，須提高夜間尖峰供電裕度，以遞補日落時太陽光電減少的發電量。但可以想見的是，如果無法確保夜間穩定供電，以後民眾要擔心的不是夏季白天停電沒有冷氣吹，而是晚上停電沒有燈光的不便。
其實517之後的幾天，每天的供電都亮出吃緊的黃燈甚至是警戒的橘燈，直到520當天95萬瓩的核三1號機，以及80萬瓩的林口3號機提前結束歲修加入系統，備轉容量率達到8.69%。也就是說，這次最終還是靠核能和燃煤的救援，才紓解供電壓力。但別以為就此可以鬆口氣，因為到了6月，核二廠1號機的98.5萬瓩容量，就要退場。
事實上，為了在2025年達成非核家園，以及燃煤發電占比降至3成以下的目標，台灣自今年起進入核能、燃煤機組「大退潮」，到2025年之前，每年都有100萬瓩以上的裝置容量除役。雖然台電也規畫每年將會有100萬瓩的新增電源，但是能否如期加入併聯，卻是誰也不敢保證的事。
除役如期 新增電力卻延遲
每一件電源開發案需時短則五年，長則10年，當中若有突發狀況，長期電源規畫方案就需要調整。吳志偉指出，即使新設機組施工能夠完全依照進度，還有許多周邊配套必須跟得上，例如燃氣機組建好了，天然氣接收站卻做不起來，當然就不可能如預期供電。
經濟部最新公布的報告中，已經將因台中市政府都審擱置的台中火力發電廠1、2號燃氣機組工程，各延後1年。此外，三接外推的工期也已較原計畫工期延後兩年半，這段期間將使大潭電廠的供電能力減少102至186萬瓩，能源局也不排除屆時如果有大型機組發生故障，供電燈號就會由綠轉黃。
也就是說，雖然預測數字看來台灣並不缺電，但由於供電並不寬裕，用電又因景氣復甦、台商回流而持續成長，加上極端氣候這個變數，稍有支應不及的情況，系統就有風險，穩定供電確實愈來愈困難。電力業者認為，經歷過一週兩次全國停電後，對台電來說，從尖峰預估、機組歲修排程、電力調度規畫，甚至是電價制度，都有很大的努力空間，而且必須快速積極，「因為挑戰才剛剛開始。