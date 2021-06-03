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橘子集結旗下遊戲、支付、媒體　與全民宅在家並肩作戰

▲橘子集團全力響應防疫並結合旗下遊戲、支付、電商、媒體及beanfun!，一次祭出許多活動，與全民一起宅在家並肩作戰。（圖／NOWnews資料照）
▲橘子集團全力響應防疫並結合旗下遊戲、支付、電商、媒體及beanfun!，一次祭出許多活動，與全民一起宅在家並肩作戰。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-06-03 18:43:35｜2021-06-03 18:44:27

國內新冠疫情延燒，第三級警戒延長，全民以「宅在家」作為最佳抗疫行動，橘子集團全力響應並結合旗下遊戲、支付、電商、媒體及beanfun!，一次祭出許多活動包含《天堂M》跨刀《霹靂布袋戲》的聯名活動、《新楓之谷》twitch盃電競賽，和多款遊戲IP的回饋。另外，全新上線的beanfun!「文學星」，引進百部原創小說，橘子集團與全民齊心防疫、並肩作戰。

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疫情期間不出門，橘子集結旗下十款遊戲，加碼祭出登入回饋、虛寶放送、經驗加倍、抽獎等好禮：包含跨世代手遊鉅作《天堂M》再度跨刀《霹靂布袋戲》推出聯名活動，完成副本即有機會獲得「素還真」、「葉小釵」、「棄天帝」等英雄級變身卡。《新楓之谷》攜手twitch舉辦電競盃賽，在家防疫看直播，觀看直播累積忠誠點數還可兌換超實用虛寶，宅在家也能好康滿滿。此外，6月4日至7月4日，PC Game全遊戲使用WEB ATM轉帳儲值「樂豆點數」可享10%回饋。

有閑推出「抗疫大集合」專區外，即日起到6月30日，使用橘子支付消費，單筆滿1,000元，享100元有閑優惠券！娛樂電商有閑，物流由店家直接發出，因此疫情期間大多順暢無延遲，博得網友好評；此外，全站以遊戲機片、冰箱、冷氣、耳機、平板電腦、線上抽盲盒穩占熱銷榜前六名，其中全台首創線上抽盲盒的服務，更是廣受消費者喜愛；正逢年中大檔開打，「618防疫大禮包」一次推出全站免運費、最高20%消費回饋、盲盒免費10抽等活動，一起居家防疫、耍廢有理。

beanfun!部份，推出回饋會員的限量尊榮禮遇「橘子25認同卡」，只要取得認同卡就能在橘子的各大活動優先入場，獨享貴賓尊榮，以及商城優惠、獲得神秘好禮等，包含每週一中油直營據點加油滿75元送35元零用金優惠乙次、每月有閑超商免運費券4張、有閑GASH企業店憑券購買指定商品享9折優惠等好禮。

另外，每天晚間10點準時登入beanfun!就可直接領取寶箱，隨機獲得GASH點數、GASH商城九折券，再拿GASH新手遊戲禮包，而GASH與遠見熱門線上課程一元限時看也即將推出。此外， beanfun! 豆陣聊號召網友每日登入留言接龍領取GASH點數30點；而入選為當天宅英雄語錄，即可加碼領GASH點數300點，疫氣相挺傳遞心意。

beanfun!也呼應「耍廢救台灣」口號，推出耍廢寶箱，2,000個寶箱甫上線即秒殺，即日起，也推出好友應援分享箱，揪朋友來開箱，可隨機得到有閑優惠券、GASH點數、零用金等，後續也將不定期推出活動，宅在家也能線上好買好玩宅不怕。而甫上線的「文學星」，與城邦集團旗下POPO原創市集、尖端集團原創星球合作推出上百部原創作品，讀網文消磨時間，宅著也不無聊。

端午節將至，橘子集團也推出「宅在家，『疫』起玩創意」活動，掃掃QR Code就可以玩轉親子AR立蛋；全家也可以大手小手一起做美勞，彩繪紙龍舟，並將作品上傳Gamania臉書粉絲專頁，即有機會抽中端午午吉蛋QBRICK公仔。全民動動手，充實親子居家防疫的歡樂時光。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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