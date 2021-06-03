橘子集結旗下遊戲、支付、媒體　與全民宅在家並肩作戰

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有閑推出「抗疫大集合」專區外，即日起到6月30日，使用橘子支付消費，單筆滿1,000元，享100元有閑優惠券！娛樂電商有閑，物流由店家直接發出，因此疫情期間大多順暢無延遲，博得網友好評；此外，全站以遊戲機片、冰箱、冷氣、耳機、平板電腦、線上抽盲盒穩占熱銷榜前六名，其中全台首創線上抽盲盒的服務，更是廣受消費者喜愛；正逢年中大檔開打，「618防疫大禮包」一次推出全站免運費、最高20%消費回饋、盲盒免費10抽等活動，一起居家防疫、耍廢有理。
beanfun!部份，推出回饋會員的限量尊榮禮遇「橘子25認同卡」，只要取得認同卡就能在橘子的各大活動優先入場，獨享貴賓尊榮，以及商城優惠、獲得神秘好禮等，包含每週一中油直營據點加油滿75元送35元零用金優惠乙次、每月有閑超商免運費券4張、有閑GASH企業店憑券購買指定商品享9折優惠等好禮。
另外，每天晚間10點準時登入beanfun!就可直接領取寶箱，隨機獲得GASH點數、GASH商城九折券，再拿GASH新手遊戲禮包，而GASH與遠見熱門線上課程一元限時看也即將推出。此外， beanfun! 豆陣聊號召網友每日登入留言接龍領取GASH點數30點；而入選為當天宅英雄語錄，即可加碼領GASH點數300點，疫氣相挺傳遞心意。
beanfun!也呼應「耍廢救台灣」口號，推出耍廢寶箱，2,000個寶箱甫上線即秒殺，即日起，也推出好友應援分享箱，揪朋友來開箱，可隨機得到有閑優惠券、GASH點數、零用金等，後續也將不定期推出活動，宅在家也能線上好買好玩宅不怕。而甫上線的「文學星」，與城邦集團旗下POPO原創市集、尖端集團原創星球合作推出上百部原創作品，讀網文消磨時間，宅著也不無聊。
端午節將至，橘子集團也推出「宅在家，『疫』起玩創意」活動，掃掃QR Code就可以玩轉親子AR立蛋；全家也可以大手小手一起做美勞，彩繪紙龍舟，並將作品上傳Gamania臉書粉絲專頁，即有機會抽中端午午吉蛋QBRICK公仔。全民動動手，充實親子居家防疫的歡樂時光。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。