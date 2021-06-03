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日本疫苗助台　產經：124萬劑AZ疫苗4日抵台

▲日本首相菅義偉計畫提供3千萬劑疫苗給COVAX以及台灣。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉計畫提供3千萬劑疫苗給COVAX以及台灣。。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-03 19:19:47｜2021-06-03 19:20:05

日本首相菅義偉2日時宣布將提供3千萬劑疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）以及台灣，雖然當時沒有明說台灣將會分配多少劑量。但《產經新聞》報導指出，日本政府4日將會把124萬劑疫苗送達台灣。

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《產經新聞》報導引述相關消息人士指出，這一次日本以及台灣討論疫苗提供一事，都是在檯面下進行。因為日本與台灣在發生災難時，時常會互相幫忙，於是政府決定採取緊急措施進行支援。將會提供台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca）。《NHK》在稍早也報導，日本政府已經拍板定案，4日時捐贈約120萬劑疫苗助台。

根據了解，日本已經與阿斯特捷利康藥廠簽約1年內提供1.2億劑AZ疫苗，但是因為血栓副作用問題，日本尚未將AZ疫苗納入公費接種使用對象。而日本政府目前也有跟美國輝瑞藥廠簽訂1年內提供1.9億劑疫苗，以及莫德納藥廠至9月前提供5千萬劑疫苗，這些劑量可公約1.2億人接種。《產經新聞》指出，提供台灣AZ疫苗並不會影響到日本國內接種計畫。

根據《共同社》報導，茂木敏充在3日的參議院外交防衛委員會中，指出台灣近日爆發本土疫情、急需疫苗，因此日本政府將在本月執行疫苗捐贈計畫，並表示「台灣的國產疫苗7月才能到位，所以現在捐助台灣疫苗乃迫切需要」。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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