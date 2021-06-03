拚最快打完疫苗　陳其邁：明晚前2.7萬劑可達標

高雄市上一批AZ疫苗獲配2.1萬劑，高雄市長陳其邁宣示要在3天內打完，到5月30日晚間6點，高雄市衛生局即宣布施打率已經達到106%，而高雄市此次再獲配2.7萬疫苗，陳其邁在今（3）日指出，高雄這批疫苗的施打量已經達到43%，預計在明天晚上之前，就會將中央交付給高雄的2.7萬劑疫苗打完。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-03 19:30:30
直到6月1日止，高雄疫苗施打人數累計達到55,290人，最新一批2.7萬劑的AZ疫苗到貨後，已於6月2日開始施打，高雄市長陳其邁指出，到6月3日中午12點為止，已經施打了11,566劑，施打量已經達到43%，預計在明天晚上之前，中央交付給高雄的2.7萬疫苗就可以打完。
陳其邁說，高雄市都按照事前的調查意願進行造冊，包括專責醫院醫事及其他工作人員、防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、消防局救護人員、防疫工作的警察人員、公衛防疫人員，還有其他的像是診所的醫事人員都包含在裡面，當然最重要是第1項的專責人員，若還有一些沒有施打的，現在全部都分區通知到指定的地點施打疫苗。
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