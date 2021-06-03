影／居家防疫廢在家好無聊？他爆笑分析「當廢物真的爽」
疫情影響，不少人居住在家無法出門，常有人感嘆無法過生活，然而卻有另一批人，他們不論是否發生疫情都無動於衷，甚至可以說是當代的防疫尖兵，他們只做一件事，就是「在家耍廢」，他們幾乎不出門，不被外界影響，在疫情時代下，他們堅守自己的崗位待在家不出門，讓病菌無法被傳染，減少了人與人的連結，達到「在疫情下守護世界」的效果。
影像中心/綜合報導
2021-06-03 21:47:33
但是平常人們都被教育，應該要積極向上，規劃好每天的行程，讓自己充分過好每一天的生活，受到疫情影響無法出門的日子，相信大家都十分不習慣，這時應該學學「如何在家耍廢」，也許日子不再這麼積極，不要再東想西想一堆目標，讓自己不要這麼操煩，適時的讓自己成為「小廢物」或許是這個疫情時代下的生存法則喔！
youtube頻道「High咖的屁孩日記」分享，在一次偶然的機會下，遇到一位會充分規畫行程的朋友，發現整趟遊程當個「小廢物」，不再胡思亂想一堆之後人生有多美好，打趣表示從此決定過上耍廢人生。(影音編輯：張鈞瑞)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。