屏東疫情連續四天+0持續防疫 縣府長照人員全面篩檢
台灣COVID-19疫情嚴峻，不少縣市陸續傳出長照機構的工作人員及住民，快篩發現陽性個案。屏東疫情連續四天+0縣政府嚴格落實住宿型長照機構防疫，更積極安排長照機構照護人員分批進行篩檢，為機構的防疫能力建立第一道防線，讓工作人員更有保護力、長輩更安心。
記者黃正忠／屏東報導
2021-06-03 22:00:00
縣長潘孟安表示，篩檢只是確認目前安全，但仍提醒民眾要持續做好個人防護措施，不可鬆懈。為了降低住宿型機構的群聚風險，縣府團隊已經做好機構工作人員疫苗施打意願調查，並視疫苗數量逐步開打，希望機構長輩住民擁有更好的防護力。
縣政府衛生局長施丞貴指出，住宿機構6月1日於東港快篩站施行篩檢，截至6月3日上午共有9家機構、115位機構工作人員完成篩檢，報告均為陰性；6月3日啟動的里港社區篩檢站也同步進行，已有6家機構15位完成篩檢，預計到本周日能達到篩檢5成的目標。
南區老人之家主任許慧麗表示，開放篩檢第一天就帶領工作人員分批前往篩檢，因為全台各地機構陸續傳出感染狀況，必須嚴防長照關卡避免成為防疫破口，也謝謝屏東縣政府防患於未然，讓各地長照機構減輕壓力。
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