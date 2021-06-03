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疫情燒、股匯仍強漲　楊金龍：外資沒走並看好台灣基本面

▲中央銀行總裁楊金龍說明貨幣政策。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央銀行總裁楊金龍說明貨幣政策。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-06-03 20:08:02

國內新冠肺炎疫情燒不停，本杜確診人數突破8千人，行政院也祭出紓困4.0方案。由於這波疫情來得又急又猛，外界也關心這是否影響今（2021）年台灣經濟成長表現？不過，台北股、匯市仍照漲，面對這個情勢，中央銀行總裁楊金龍表示今（3）日表示，很多機構對台灣今年經濟成長還是滿樂觀，「我們股市好像跟基本面滿吻合」，現在台股也處於高檔，外資也沒有撤離台灣，「看起來外資對台灣基本面是看好的」。

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因應國內疫情升溫，央行今日宣布提高中小企業貸款專案融通額度至新台幣4000億元，仍包括A、B、C方案，並自6月4日生效，申貸期限也延長至今年12月31日，亦同步放寬貸款申請條件，企業新申貸案件適用專案優惠利率期限可至明年6月30日，借款人得在原貸款方案的最高額度內，再次申請此專案貸款，但這次申請額度加計原貸餘額不得超過規範的額度上限。

不過，由於這次疫情來得又急又猛，外界也關心是否衝擊台灣今年經濟成長？台灣是否有降息空間？對此，楊金龍表示，央行將於6月17日召開理監事，到時候會再討論。

除了利率，由於央行日前也祭出房市管制措施，在這波疫情之下，央行是否也考慮調整房市政策？楊金龍僅回應6月17日也會針對相關選擇性信用管制進一步討論。

至於央行是否會下修台灣今年經濟成長？楊金龍說以目前各國際機構在台灣疫情之後所出具的各項資料，不少還是給予5%多，甚至最高7%，顯示這些國際機構對台灣的經濟成長仍樂觀。他也認為這次內需消費在第2季及第3季可能受影響，但至目前為止，生產事業特別是出口業比年初掌握的資訊好像會更好，出口也會帶動進口，進口會帶動投資，投資可能還會上修，因此，看起來大家對台灣經濟成長好像滿樂觀的。

對於國內本土疫情延燒，國內股匯市卻仍照漲，楊金龍說許多國家疫情升溫，但因為全球採行寬鬆政策，不只貨幣寬鬆、財政也寬鬆，股市都表現非常好，台灣除了貨幣政策寬鬆，國際機構對台灣經濟成長預測依舊樂觀，「我們股市好像跟基本面滿吻合的」。

對於新台幣兌美元也轉強，楊金龍則重申匯市由供需決定，但台灣不只出口表現好，外資也沒有大量進進出出，尤其現在台股處於高檔，外資沒有撤離台灣，「看起來外資對台灣基本面是看好的」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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