女星辦性感睡衣趴　辣秀超深事業線

樂壇最強流行指標的歌手怪奇比莉（

Billie Eilish

），日前一改過往招牌螢光綠髮，以及寬鬆酷帥的衣著造型，換上一頭亮麗金髮，並穿著性感馬甲登上時尚雜誌《

VOGUE

》英國版封面。昨（3）日推出的新歌《Lost Cause》MV中，她再次以性感的新造型現身，引起粉絲討論。

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在新單曲《Lost Cause》的歌詞中，怪奇比莉唱出過去在關係中對於另一半行為感到失望的心情，甚至直呼他是無可救藥的廢人，然而在

MV

中，怪奇比莉則是揮別以往暗黑詭譎的風格，邀請了6位朋友在家舉辦性感睡衣派對，大吃垃圾食物並忘情熱舞，更自信且自在的秀出好身材，展現難得一見的「快樂比莉」，許多死忠粉絲留言寫道：「好開心能看見散發自信美的比莉！」