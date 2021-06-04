女星辦性感睡衣趴　辣秀超深事業線

樂壇最強流行指標的歌手怪奇比莉（Billie Eilish），日前一改過往招牌螢光綠髮，以及寬鬆酷帥的衣著造型，換上一頭亮麗金髮，並穿著性感馬甲登上時尚雜誌《VOGUE》英國版封面。昨（3）日推出的新歌《Lost Cause》MV中，她再次以性感的新造型現身，引起粉絲討論。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-04 09:00:00
在新單曲《Lost Cause》的歌詞中，怪奇比莉唱出過去在關係中對於另一半行為感到失望的心情，甚至直呼他是無可救藥的廢人，然而在MV中，怪奇比莉則是揮別以往暗黑詭譎的風格，邀請了6位朋友在家舉辦性感睡衣派對，大吃垃圾食物並忘情熱舞，更自信且自在的秀出好身材，展現難得一見的「快樂比莉」，許多死忠粉絲留言寫道：「好開心能看見散發自信美的比莉！」
怪奇比莉過往總是以寬鬆的造型現身，也曾因身形不符合大眾關於美的既定印象而遭受酸民攻擊，近期比莉從雜誌封面到音樂錄影帶一連串的大改變，雖然多數樂迷樂見其成，但時常提倡正面身體意象的比莉也曾考慮過這些改變，是否會引起反彈聲浪，後來她也理出自己的一套自信準則，「其實只要你開心就好！你想做整形手術就去做，你想要穿那件別人覺得很顯胖的洋裝，管他的就穿上吧！只要你覺得好看，那就足夠了。」