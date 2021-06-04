COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

女星辦性感睡衣趴　辣秀超深事業線

▲怪奇比莉（中）在新歌《Lost Cause》MV中，舉辦性感睡衣趴，露出傲人上圍。（圖／翻攝怪奇比莉YouTube）
▲怪奇比莉（中）在新歌《Lost Cause》MV中，舉辦性感睡衣趴，露出傲人上圍。（圖／翻攝怪奇比莉YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-04 09:00:00

樂壇最強流行指標的歌手怪奇比莉（Billie Eilish），日前一改過往招牌螢光綠髮，以及寬鬆酷帥的衣著造型，換上一頭亮麗金髮，並穿著性感馬甲登上時尚雜誌《VOGUE》英國版封面。昨（3）日推出的新歌《Lost Cause》MV中，她再次以性感的新造型現身，引起粉絲討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在新單曲《Lost Cause》的歌詞中，怪奇比莉唱出過去在關係中對於另一半行為感到失望的心情，甚至直呼他是無可救藥的廢人，然而在MV中，怪奇比莉則是揮別以往暗黑詭譎的風格，邀請了6位朋友在家舉辦性感睡衣派對，大吃垃圾食物並忘情熱舞，更自信且自在的秀出好身材，展現難得一見的「快樂比莉」，許多死忠粉絲留言寫道：「好開心能看見散發自信美的比莉！」

▲怪奇比莉在新歌《Lost
▲▼怪奇比莉（上圖左二、下圖）在新歌MV中露出傲人上圍。（圖／翻攝怪奇比莉YouTube、環球音樂提供）
▲怪奇比莉在新歌《Lost
怪奇比莉過往總是以寬鬆的造型現身，也曾因身形不符合大眾關於美的既定印象而遭受酸民攻擊，近期比莉從雜誌封面到音樂錄影帶一連串的大改變，雖然多數樂迷樂見其成，但時常提倡正面身體意象的比莉也曾考慮過這些改變，是否會引起反彈聲浪，後來她也理出自己的一套自信準則，「其實只要你開心就好！你想做整形手術就去做，你想要穿那件別人覺得很顯胖的洋裝，管他的就穿上吧！只要你覺得好看，那就足夠了。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀