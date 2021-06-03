醫揭下一波疫情群聚熱區！「3密空間」防不勝防：應建SOP

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潘建志醫師今日在臉書發文表示，台灣出現新一波群聚，熱區是三密空間（密切接觸、密集場所、密閉空間），包括長照機構，移工宿舍，醫院。潘建志醫師接著逐一說明：
1.長照群聚：死亡率高
指揮中心證實有30件長照機構出現確診者，北市信義區某老人長照共有27住民、11工作人員確診，7例死亡，20人住院治療中。長照機構一旦被病毒攻入往往全部淪陷，而且死亡率很高。（加拿大去年長照機構有4000+住民染疫死亡）。
2.移工宿舍：連鎖傳遞
半導體京元電子爆發菲籍移工宿舍群聚，39人確診。（新加坡去年移工宿舍連鎖大群聚，至今確診占全國九成）。
3.院內感染：防不勝防
全台19間醫療院傳出院內員工確診，以亞東醫院14例疫情最嚴重，全國至少有三位醫師確診。（印度一年來有超過一萬名醫護染疫過世）。醫護疫苗接種要列入第一優先，一週內應該達到100％施打。
潘建志醫師最後呼籲，「三密空間傳播迅速，台灣應該有-快篩／移出／框列／隔離／分流-的SOP，同時要擴充大規模的檢疫中心／醫療空間以利後送。京元的菲籍移工應加做基因定序，以發現是否有新的病毒株如印度變種。」（編輯：倪浩軒）
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