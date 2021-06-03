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醫揭下一波疫情群聚熱區！「3密空間」防不勝防：應建SOP

▲台灣本土COVID-19持續嚴峻，有醫師提醒注意下一波疫情群聚熱區。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台灣本土COVID-19持續嚴峻，有醫師提醒注意下一波疫情群聚熱區。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 21:23:54

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增364例本土確診個案，加上校正回歸219例個案，並新增17例死亡。指揮官陳時中直言這兩天新增確診的數字呈現出「比較不好的跡象」，呼籲國人抗疫千萬不能鬆懈。對此，潘建志醫師表示台灣出現新一波群聚，直指包括長照機構，移工宿舍，醫院等「密切接觸、密集場所、密閉空間」的「3密空間」將成為疫情熱區，呼籲相關單位趕緊做好SOP。

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
潘建志醫師今日在臉書發文表示，台灣出現新一波群聚，熱區是三密空間（密切接觸、密集場所、密閉空間），包括長照機構，移工宿舍，醫院。潘建志醫師接著逐一說明：

1.長照群聚：死亡率高

指揮中心證實有30件長照機構出現確診者，北市信義區某老人長照共有27住民、11工作人員確診，7例死亡，20人住院治療中。長照機構一旦被病毒攻入往往全部淪陷，而且死亡率很高。（加拿大去年長照機構有4000+住民染疫死亡）。

2.移工宿舍：連鎖傳遞

半導體京元電子爆發菲籍移工宿舍群聚，39人確診。（新加坡去年移工宿舍連鎖大群聚，至今確診占全國九成）。

3.院內感染：防不勝防

全台19間醫療院傳出院內員工確診，以亞東醫院14例疫情最嚴重，全國至少有三位醫師確診。（印度一年來有超過一萬名醫護染疫過世）。醫護疫苗接種要列入第一優先，一週內應該達到100％施打。

潘建志醫師最後呼籲，「三密空間傳播迅速，台灣應該有-快篩／移出／框列／隔離／分流-的SOP，同時要擴充大規模的檢疫中心／醫療空間以利後送。京元的菲籍移工應加做基因定序，以發現是否有新的病毒株如印度變種。」（編輯：倪浩軒）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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