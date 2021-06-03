幻象2000戰機清泉崗訓練爆胎　緊急放棄起飛人機均安

台中清泉崗基地

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目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南一聯隊（操作IDF經國號）、新竹的二聯隊（操作幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（操作IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（操作F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（操作F-16、RF-16偵察機、F-5E/F戰機）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（操作空中E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5E/F戰機），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。

1989年時任參謀總長

訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。由於新竹基地為台灣本島距離中國大陸直線距離最近的基地，因此幻象機隊返國後接替F-104戰機，部署於新竹空軍基地。空軍主要是考量

新竹空軍基地跑道因為長久使用，以及受到風化影響，導致戰機在降落時可能造成機體損壞、影響戰力，在使用年限已到的情況下，自去（2020）年4月8日進行跑滑道整修，維修期間

台中清泉崗基地。