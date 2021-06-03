幻象2000戰機清泉崗訓練爆胎 緊急放棄起飛人機均安
空軍司令部今（3）日表示，一架幻象2000型戰機1400時在台中清泉崗基地執行例行性飛行訓練，於起飛前，飛行員發現飛機故障燈號亮起，緊急放棄起飛，飛機脫離跑道後，經檢查右主輪癟氣、左主輪爆胎，餘人機均安，詳細原因刻由專案小組實施調查中。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-03 22:18:10｜2021-06-03 22:19:30
目前空軍共有7個聯隊、1個指揮部。分別是位在台南一聯隊（操作IDF經國號）、新竹的二聯隊（操作幻象2000）、位在台中清泉崗的三聯隊（操作IDF經國號戰機）、位在嘉義的四聯隊（操作F-16）、位在花蓮的第五戰術混合聯隊（操作F-16、RF-16偵察機、F-5E/F戰機）、位在屏東及金門的第六混合聯隊（操作空中E-2K預警機、C-130H運輸機、P-3C反潛機）、位在台東志航的第七飛行訓練聯隊（F-5E/F戰機），以及位在台北的松山基地指揮部（行政專機）。
1989年時任參謀總長郝柏村訪問法國後，促成法方出售60架幻象2000-5型戰機，並於1997年交付首批6架幻象機。由於新竹基地為台灣本島距離中國大陸直線距離最近的基地，因此幻象機隊返國後接替F-104戰機，部署於新竹空軍基地。空軍主要是考量幻象2000型戰機擁有良好的爬升性能，擔任高空攔截任務。
新竹空軍基地跑道因為長久使用，以及受到風化影響，導致戰機在降落時可能造成機體損壞、影響戰力，在使用年限已到的情況下，自去（2020）年4月8日進行跑滑道整修，維修期間幻象2000機隊暫時移防到台中清泉崗基地。