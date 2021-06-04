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拜登出席英國G7峰會　伊麗莎白女王將親自接見

▲美國總統拜登（JoeBiden）本月將出席在英國召開的七大工業國（G7）領袖峰會，英國白金漢宮宣布，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II ）將於13日親自接見拜登伉儷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（JoeBiden）本月將出席在英國召開的七大工業國（G7）領袖峰會，英國白金漢宮宣布，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II ）將於13日親自接見拜登伉儷。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-04 07:28:13

（中央社倫敦3日綜合外電報導）美國總統拜登（JoeBiden）本月將出席在英國召開的七大工業國（G7）領袖峰會，英國白金漢宮今天宣布，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II ）將於13日親自接見拜登伉儷。

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法新社報導，95歲的伊麗莎白女王將在倫敦以西的溫莎城堡（ Windsor Castle ）接見美國總統拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）。伊麗莎白女王自去年3月英國爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，大部分的時間都在溫莎城堡度過。

已經完成兩劑疫苗接種的伊麗莎白女王多以視訊方式接見外國貴賓訪客，其中包括外國大使。

伊麗莎白女王將在過完官方生日的翌日和拜登會面，拜登則是結束在英國西南部康瓦爾（Cornwall）舉行為期3天的G7峰會。

這將是伊麗莎白女王自5月11日主持國會開議大典以來，最受注目的官方行程。伊麗莎白女王夫婿菲立普親王（Prince Philip）4月9日以99歲高齡辭世，女王在菲立普親王葬禮後，首次公開露面就是主持國會開議。

女王在位69年以來，除了詹森（Lyndon B.Johnson）總統以外，接見過歷任美國總統。前總統川普（Donald Trump）則在2019年前往英國進行引發爭議的國是訪問。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100603

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