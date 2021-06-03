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感謝日本提供台灣疫苗　黃偉哲宣布日本僑民列優先施打

▲台南市長黃偉哲今天晚上宣布，將旅居台南之日本僑民，列為優先施打疫苗名單。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）
▲台南市長黃偉哲今天晚上宣布，將旅居台南之日本僑民，列為優先施打疫苗名單。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-06-03 22:36:55｜2021-06-03 23:07:26

日本政府宣布將提供台灣AZ疫苗，台灣、日本網友都叫好，並歡呼「台日友好」，台南市長黃偉哲今（3）日晚上也在臉書上宣布，感謝日本協助台灣防疫，會將旅居台南的日本人列入優先施打疫苗名單。

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南市長黃偉哲今天晚上宣布，為感謝日本政府基於台日友誼，提供台灣120萬劑疫苗協助防疫，臺南市政府將旅居台南之日本僑民，列為優先施打疫苗名單，並在臉書發文標籤「投桃報李」、「謝謝日本」。

據悉，目前旅居台南之日本人，大約有800名，該篇發文吸引網友留言「感謝日本即時伸出援手」、「台日友好」、「優秀的一手」；而日本航空也證實，明（4）日將由日航班機載運124萬劑AZ疫苗到台灣，預計將在下午2點40分左右抵達

▲台南市長黃偉哲今天晚上宣布，將旅居台南之日本僑民，列為優先施打疫苗名單
▲台南市長黃偉哲今天晚上宣布，將旅居台南之日本僑民，列為優先施打疫苗名單
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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