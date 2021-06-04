3個小孩最偏心老大　小S淚吐「對許老三很內疚」

小S（徐熙娣）與徐媽共同主持的播客節目《老娘的老娘》，最新一集主題「老娘頭很疼：多娃家庭怎麼一碗水端平？」中，小S和S媽各自都生了3個女兒，手心手背都是肉，難免會碰上愛分配不均、偏心不偏心問題。
娛樂中心/綜合報導
2021-06-04 14:40:45
小S在節目中問徐媽：「妳覺得我是一個偏心的媽媽嗎？」徐媽答：「我覺得妳有排擠孩子，某一個孩子。」 小S承認在她3個女兒裡，最偏心老大許曦文（Elly），她也解釋因為自己頭一次當媽「她是我第1個小孩，長相又是我最愛的單眼皮、腫腫嘴，真的愛她愛到不行。」生了老二許韶恩（Lily）後，還是最寵老大Elly，連婆婆都看不下去，「我覺得你們夫妻倆個好偏心喔，每天就是帶著老大到哪裡到哪裡。」當許老三生出來時，居然已愛不動！ 小S回憶在許老三2、3歲時，有回請女兒拿故事書給她念，結果許老三拿一本親子旅遊書，當場讓她眼眶泛淚：「就是覺得對她guilty(內疚)。」她解釋除了以前鮮少帶許老三出去玩，另外因為在老大老二身上用了太多太多的愛，「我自己知道是我覺得我累了，孩子一多真的很容易面臨到這個問題。」 她也對有相同多娃的父母說，每一個人難免都會偏心，不要因為這件事情太過責備自己，只要從現在開始就是好好地愛你的每一個孩子，好好陪伴他，聽他說話這樣就夠了。（編輯：張雅雯）