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3個小孩最偏心老大　小S淚吐「對許老三很內疚」

▲小S在播客節目《老娘的老娘》中，承認最偏愛3個女兒老大許曦文Elly，對許老三感到滿滿愧疚。左起為大女兒許曦文、小S、老么許老三以及二女兒許韶恩。（圖/翻攝小S臉書）
▲小S在播客節目《老娘的老娘》中，承認最偏愛3個女兒老大許曦文Elly，對許老三感到滿滿愧疚。左起為大女兒許曦文、小S、老么許老三以及二女兒許韶恩。（圖/翻攝小S臉書）

娛樂中心/綜合報導

2021-06-04 14:40:45

小S（徐熙娣）與徐媽共同主持的播客節目《老娘的老娘》，最新一集主題「老娘頭很疼：多娃家庭怎麼一碗水端平？」中，小S和S媽各自都生了3個女兒，手心手背都是肉，難免會碰上愛分配不均、偏心不偏心問題。

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▲小S與3個女兒感情極好。(圖/翻攝小S臉書)
▲小S與3個女兒感情極好。(圖/翻攝小S臉書)
小S在節目中問徐媽：「妳覺得我是一個偏心的媽媽嗎？」徐媽答：「我覺得妳有排擠孩子，某一個孩子。」 小S承認在她3個女兒裡，最偏心老大許曦文（Elly），她也解釋因為自己頭一次當媽「她是我第1個小孩，長相又是我最愛的單眼皮、腫腫嘴，真的愛她愛到不行。」生了老二許韶恩（Lily）後，還是最寵老大Elly，連婆婆都看不下去，「我覺得你們夫妻倆個好偏心喔，每天就是帶著老大到哪裡到哪裡。」當許老三生出來時，居然已愛不動！

▲許曦文Elly是小S的第一胎，自小特別備受寵愛。
▲許曦文Elly是小S的第1胎，自小特別備受寵愛。 （圖/翻攝許曦文IG）
▲小S（左）因為給了老大老二太多的愛，認自己曾最偏心老大許曦文，對許老三（右）有內疚感。（圖/翻攝小S臉書）
▲小S（左）因為給了老大老二太多的愛，認自己曾最偏心老大許曦文，對許老三（右）有內疚感。（圖/翻攝小S臉書）
小S回憶在許老三2、3歲時，有回請女兒拿故事書給她念，結果許老三拿一本親子旅遊書，當場讓她眼眶泛淚：「就是覺得對她guilty(內疚)。」她解釋除了以前鮮少帶許老三出去玩，另外因為在老大老二身上用了太多太多的愛，「我自己知道是我覺得我累了，孩子一多真的很容易面臨到這個問題。」

▲許老三自小非常古靈精怪。
▲許老三自小非常古靈精怪。 （圖/翻攝小S臉書）
她也對有相同多娃的父母說，每一個人難免都會偏心，不要因為這件事情太過責備自己，只要從現在開始就是好好地愛你的每一個孩子，好好陪伴他，聽他說話這樣就夠了。（編輯：張雅雯）

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