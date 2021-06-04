雙手被汗「泡到發皺」！護理女友衝第一線　工作照惹哭網

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原PO指出，女友休息時只能一個人待在空房間裡，還得和同事保持距離，連走路都有專門的劃分區，休息完後再重新穿上防護衣進去，就這樣不斷重複到下班，「光上班穿脫可能就要好幾小時」。
原PO接著貼出女友的工作照，只見女友因長時間戴著手套，又浸泡在汗水中，讓皮膚都變得皺巴巴，還有脫下防護衣後，藍色的制服早就被汗水浸溼、變深色，女友還開玩笑說「這個汗量是我昨天在裡面待2小時，去玩水欸」。
原PO也提到，女友還要操作一堆儀器，「每天都要壓CPR、插管、呼吸機、葉克膜、幫比較嚴重的病人肚子打開來抽膿水再關起來、洗澡、翻身、拍背、抽痰，下班前還要回憶打報告，用了多少器材、做了什麼事、搶救幾次等等」，放假還得上醫院排的加護照護課程，幾乎都沒什麼休息。
女友辛苦的上班經歷，讓他看了相當心疼，最後向大家說「假如你的女友也是護理師，因為她們輪三班所以作息都會不固定，怕傳染給家人也不敢回家或者往外跑，現在她們需要的就是你的打氣鼓勵和陪伴（電話）」。
許多網友看完也相當感動，紛紛留言感謝醫護人員，「真的辛苦你們了，站在第一線真的很有勇氣」、「第一線的學長姐們真的都辛苦了」、「辛苦了，看完護理人員被砍傷的新聞之後，真的覺得不要太熱心，生命健康是自己的，加油」、「你們好可愛又好辛苦」、「願意站在第一線，真的很厲害，辛苦了」。（編輯：許智超）
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