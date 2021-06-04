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今晚衝嗎？／動漫知識大會考！郭鬼鬼Cos戀柱小露酥胸

▲因疫情關係，《今晚衝嗎？》改採線上直播型式與粉絲見面。
▲因疫情關係，《今晚衝嗎？》改採線上直播型式與粉絲見面。

新媒體行銷處/綜合報導

2021-06-04 09:00:00｜2021-06-04 14:51:17

由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》，雖然前兩周遭遇疫情無法見面錄影，但今（3）日晚間 9 點跨越空間的限制，於「NOW電玩」、「酷瞧」的臉書與Youtube、 Twitch 等影音平台聯合直播，與助理主持郭鬼鬼、特別來賓嗨咖四人一同在線上與各位粉絲見面，並大談疫情期間的「宅之呼吸」，啟動第一屆NOW盃動漫知識大會考！

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配合第一屆的動漫知識大會考，派翠克、海產、鬼鬼和來賓嗨咖特別以動漫角色造型亮相，派翠克和海產分別以《火影忍者》佐助以及《探險活寶》老皮的造型登場，來賓嗨咖也準備了一頂草帽，瞬間變成《航海王》的主角魯夫。不過最精緻的還是鍋鬼鬼了，只見郭鬼鬼精心Cos成《鬼滅之刃》戀柱甘露寺蜜璃，不僅頭髮完美重現，連小露酥胸的隊服也神還原，讓其他三位男性看了是又興奮又不好意思。

不過既然本周的主題是「動漫知識大會考」，那首先就要來看看目前哪些動漫是受到大眾歡迎的。日本朝日電視台就曾舉辦「最受歡迎動漫」票選活動，其中《航海王》毫無意外的拿下第一名，去年劇場版造成轟動的《鬼滅之刃》則是緊追在後，其餘上榜的《灌籃高手》、《名偵探柯南》、《七龍珠》等也都是耳熟能詳的經典作品。

不過海產似乎對這個排行榜有點微詞，因為他最喜歡的《狂賭之淵》竟然沒有上榜。緊接著派翠克也不甘示弱的分享了國中時期曾看過的漫畫《純情房東俏房客》，其中裡面的一些色色的情節讓當年還是小小鮮肉的派翠克看了「就可以用一個禮拜」，讓其他三人全笑翻。

緊接著就進入本次節目的重頭戲「動漫大會考」，要來考驗派翠克、海產以及嗨咖的動漫知識。從每個人耳熟能詳的《哆啦A夢》，到時下最熱門的《鬼滅之刃》，都在本次的題庫範圍內，也就是說如果只看熱門動漫，是絕對無法順利回答每個問題的。

不過三人也不是省油的燈，不管面對怎麼樣的問題都還是憑藉著機（運）智（氣）回答，接連達出「《網球王子》中主角越前龍馬最經典的招式是？」、「《火影忍者》漩渦鳴人是第幾代火影？」、「瑪麗亞之牆、席那之牆、羅賽之牆請由外而內排出《進擊的巨人》帕島上的三座城牆」等題目，其中最讓人驚豔的就是派翠克竟然完整做出《火影忍者》佐助的忍術「豪火球之術」的結印手勢，讓全場嘖嘖稱奇。

經過了半小時、總題數20題的廝殺搶答後，最終三人成績出爐，派翠克和海產不愧是好兄弟，兩人都拿下了8分，但來賓嗨咖僅以 1 分之差落敗，只好裸露上半身搏命演出《進擊的巨人》中純潔巨人跑步的樣子，也為首次的線上《今晚衝嗎》畫下完美的句點。

《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間9點，在《NOW電玩》臉書、Twitch頻道，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。

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