影／美國疫苗捐贈對象含台灣！有輝瑞、莫德納、嬌生

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至於剩下的600萬劑，則是所謂的區域優先和夥伴國家，由美國直接分享，包括墨西哥、加拿大、韓國、約旦河西岸和加薩走廊、烏克蘭、科索沃、海地、喬治亞、埃及、約旦、印度、伊拉克和葉門，以及聯合國的前線工作人員。
不過截止發稿時間為止，白宮還未宣布名單上的各個國家，實際會分配到的劑量及疫苗抵達的時間，但會從美國食品藥物管理局(FDA)已批准的現有庫存中出貨，包含輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。
在白宮另一則聲明中，拜登承諾總共會捐贈40億劑給COVAX，並支持暫時撤銷疫苗的專利保護，好讓更多工廠能加入疫苗生產，並說：「我們分享這些疫苗不是為了保障利益或爭取認可，而是為了拯救生命，以我們作為拋磚引玉的力量和價值觀，帶領世界走向疫情大流行的完結」，強調美方將繼續根據科學原則、與民主夥伴密切合作，透過各種管道努力協調分工，例如下週即將舉行的七大工業國(G7)領袖峰會。
美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)聲稱，美國分享疫苗的目標是盡快結束新冠全球大流行，盡可能、盡快提供安全且有效的疫苗給夠多的人，還說美國並沒有因此就向受助國家要求特權、勒索、或施加條件，捐贈這些疫苗的唯一目的是促進公衛狀況、終結疫情，是無償、明確供應給需要國家的。
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