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影／美國疫苗捐贈對象含台灣！有輝瑞、莫德納、嬌生

▲美國公布首批疫苗全球範圍捐贈對象，包含台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國公布首批疫苗全球範圍捐贈對象，包含台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-04 06:36:51｜2021-06-04 11:24:30

美國白宮於美東時間週四宣布，6月底前在全球範圍捐贈的8000萬劑疫苗，第一批將送出2500萬劑，包含台灣在內的亞洲國家地區將能獲得其中700萬劑。

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根據白宮公布的全球疫苗分配細節聲明，首批釋出的2500萬劑疫苗中，有75%(將近1900萬劑)會透過COVID-19疫苗全球取得機制(COVAX)轉送，600萬劑給拉丁美洲與加勒比海區，如巴西、阿根廷、哥倫比亞、哥斯達黎加、秘魯、厄瓜多爾、巴拉圭、玻利維亞、瓜地馬拉、薩爾瓦多、洪都拉斯、巴拿馬、海地、多米尼加。700萬劑給南亞與東南亞，包含印度、尼泊爾、孟加拉國、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞新幾內亞、台灣和太平洋島嶼。500萬劑給非洲國家，將透過非洲聯盟分配。

▲美國白宮公布的全球疫苗分配聲明中，台灣也在提供名單裡。（圖／翻攝自白宮官方網站）
▲美國白宮公布的全球疫苗分配聲明中，台灣也在提供名單裡。（圖／翻攝自白宮官方網站）
至於剩下的600萬劑，則是所謂的區域優先和夥伴國家，由美國直接分享，包括墨西哥、加拿大、韓國、約旦河西岸和加薩走廊、烏克蘭、科索沃、海地、喬治亞、埃及、約旦、印度、伊拉克和葉門，以及聯合國的前線工作人員。

不過截止發稿時間為止，白宮還未宣布名單上的各個國家，實際會分配到的劑量及疫苗抵達的時間，但會從美國食品藥物管理局(FDA)已批准的現有庫存中出貨，包含輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。

在白宮另一則聲明中，拜登承諾總共會捐贈40億劑給COVAX，並支持暫時撤銷疫苗的專利保護，好讓更多工廠能加入疫苗生產，並說：「我們分享這些疫苗不是為了保障利益或爭取認可，而是為了拯救生命，以我們作為拋磚引玉的力量和價值觀，帶領世界走向疫情大流行的完結」，強調美方將繼續根據科學原則、與民主夥伴密切合作，透過各種管道努力協調分工，例如下週即將舉行的七大工業國(G7)領袖峰會。

美國國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)聲稱，美國分享疫苗的目標是盡快結束新冠全球大流行，盡可能、盡快提供安全且有效的疫苗給夠多的人，還說美國並沒有因此就向受助國家要求特權、勒索、或施加條件，捐贈這些疫苗的唯一目的是促進公衛狀況、終結疫情，是無償、明確供應給需要國家的。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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