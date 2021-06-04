日本提供台灣疫苗　產經：美日台餐敘促成、安倍是推手

日本政府決定將提供台灣124萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗，預計今(4日)就會空運來台，為台灣的抗疫之戰帶來一線曙光。有日媒報導指出，這次的疫苗提供之所以能如此迅速，主要是透過前首相安倍晉三、美國駐日大使的努力，以及多位自民黨國會議員的支持，才能這麼快就決定並運送至台灣。

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根據日本《產經新聞》報導，上個月24日，我國駐日代表謝長廷曾與美國駐日代理大使楊舟、前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人進行餐敘。薗浦健太郎表示，日本沒有使用AZ疫苗作為公費疫苗，有考慮將AZ疫苗讓給台灣，在場的楊舟聽到後，也認同這是個不錯的主意。

報導也指出，日本外務省最初想透過COVAX提供台灣疫苗，但安倍及其他人認為這樣太過費時，加上台灣已表明希望能盡快拿到疫苗，最後才決定以互助方式提供，而不是透過COVAX。

在上月24日晚間的餐敘過後，報導聲稱，薗浦健太郎立刻向安倍晉三匯報情況，並點出台灣合作的意願，安倍聽了之後便表示：「那（我們）要立刻展開行動」。

報導提到，由於現在疫苗是國有財產，要轉讓必須先通知財務省，所以先向財務大臣麻生太郎報告，得到首相菅義偉的批准，內閣官房長官加藤勝信則負責相關機構協調。