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緬甸持續動盪　人道組織、東協代表陸續會軍頭

▲緬甸發生政變後，社會持續動盪了4個多月。。圖為本月9日仰光一場示威活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸發生政變後，社會持續動盪了4個多月。。圖為本月9日仰光一場示威活動。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-04 09:25:54

（中央社仰光/曼谷3日綜合外電報導）緬甸發生政變後，社會持續動盪了4個多月。人道組織紅十字國際委員會主席毛瑞爾今天與軍政府領袖敏昂萊會面，東南亞國家協會（ASEAN）特使明天也將和敏昂萊會談。

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法新社報導，紅十字國際委員會（ICRC）表示，毛瑞爾（Peter Maurer）今天在會中，懇請緬甸軍政府對幾個邊境區域放寬人道援助管道。這些區域在政變過後，民族武裝團體與軍方的戰鬥升溫。

根據聲明，毛瑞爾也要求讓紅十字國際委員會恢復對緬甸監獄的「人道探視與活動」。

日本經濟新聞引述熟悉內情的消息人士指出，敏昂萊（Min Aung Hlaing）並未表態，也沒拒絕毛瑞爾的要求。

另外，緬甸一名高官不具名告訴法新社，汶萊外交事務部第二部長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）與東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）今天晚間抵達緬甸首都奈比多（Naypyidaw）。

這名官員說，特使明天上午將與敏昂萊會面，但未提供進一步細節。

緬甸自軍方2月1日發動政變以來，情勢一片混亂、經濟已然癱瘓。根據當地監督組織，軍方採取行動鎮壓異議，釀成超過800人死亡。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天告訴路透社，未來幾天，歐盟將鎖定緬甸軍政府及其經濟利益，實施新一輪制裁。

波瑞爾在印尼首都雅加達（Jakarta）與東南亞國家的外交官開會後接受訪問，他說，新一輪制裁將是緬甸發生政變以來的第3波。

歐盟至今祭出的制裁，一共對緬甸軍政府21名軍方和文職人員實施資產凍結或旅行禁令。歐盟公民與企業也被禁止讓被制裁者獲得資金。（譯者：楊昭彥）1100604

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