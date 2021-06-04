緬甸持續動盪　人道組織、東協代表陸續會軍頭

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根據聲明，毛瑞爾也要求讓紅十字國際委員會恢復對緬甸監獄的「人道探視與活動」。
日本經濟新聞引述熟悉內情的消息人士指出，敏昂萊（Min Aung Hlaing）並未表態，也沒拒絕毛瑞爾的要求。
另外，緬甸一名高官不具名告訴法新社，汶萊外交事務部第二部長艾瑞萬（Erywan Pehin Yusof）與東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）今天晚間抵達緬甸首都奈比多（Naypyidaw）。
這名官員說，特使明天上午將與敏昂萊會面，但未提供進一步細節。
緬甸自軍方2月1日發動政變以來，情勢一片混亂、經濟已然癱瘓。根據當地監督組織，軍方採取行動鎮壓異議，釀成超過800人死亡。
歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天告訴路透社，未來幾天，歐盟將鎖定緬甸軍政府及其經濟利益，實施新一輪制裁。
波瑞爾在印尼首都雅加達（Jakarta）與東南亞國家的外交官開會後接受訪問，他說，新一輪制裁將是緬甸發生政變以來的第3波。
歐盟至今祭出的制裁，一共對緬甸軍政府21名軍方和文職人員實施資產凍結或旅行禁令。歐盟公民與企業也被禁止讓被制裁者獲得資金。（譯者：楊昭彥）1100604