日暖送台124萬劑AZ疫苗！謝金河：中國大陸「以疫謀獨」

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謝金河表示，川普執政4年，為美中角力揭開賽局的序幕，但拜登不斷集結抗中的隊伍，新完成的是紐西蘭的歸隊，及亞洲日本及南韓的新架構，這一陣子，拜登使出殺手鐧，要求情報機構三個月內徹查武漢實驗室病毒的源頭，這明顯是直接捅了中國大陸的腳。然後是經濟戰，這次美國大印鈔票，幾乎沒有底限，美國正在營造通膨，中國大陸則全力壓制通膨，接下來美中經濟大戰，勢必成為全球最重要的戲碼。
至於台灣這次疫情出現破口，也提供給中國大陸攻擊民進黨政府的機會，疫情越嚴重，人民越焦慮，開始有很多不同團體的人站出來，跪求政府不要阻擋疫苗採購，人命關天，只要有疫苗可打，不要在乎疫苗從哪裡來，這樣的聲音壓倒一切，且跳出來很多要買疫苗的團體，這傳遞了一個訊號「這個中央疫情指揮中心沒有能力，乾脆我們自己來！然後開始有人鼓噪要換掉陳時中」。
謝金河坦言，疫情越加重，島內的人民更加焦慮，這時媒體進行的各項民調，蔡英文政府幾乎瀕臨崩潰，電視台的名嘴越駡越凶，政治人物也頻頻跳出來恐嚇人民。這時候的政府只有一個途徑：「奮不顧身，全力搶疫苗」。如同先前他曾說的，銀行擠兌，唯一能安定人心的是把現金擺滿櫃台，有這個能力幫得上忙的只有美國與日本。今天這個124萬劑疫苗，就是擺在銀行櫃台上的現金，如果6月台灣可以從日本取得1000萬劑AZ疫苗，加上500萬劑的Moderna疫苗，台灣的人心會逐漸安定下來。
謝金河最後強調，當台灣人民極度渴望疫苗的時候，中國大陸不但沒有伸出援手，且屢屢用「以疫謀獨」封殺台灣洽購疫苗的機會，兩岸關係可能越走越遠，甚至未來世界每個國家都會被迫選邊站，台灣的人民、有志大位的政治人物，恐怕都會捲入漩渦中，藉這次疫情台灣又被拱上最前線！（編輯：賴詠璿）
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