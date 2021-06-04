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日暖送台124萬劑AZ疫苗！謝金河：中國大陸「以疫謀獨」

▲日本政府宣布將提供台灣AZ疫苗，日本航空也證實，今（4）日將由日航班機載運124萬劑AZ疫苗抵達桃園國際機場。示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲日本政府宣布將提供台灣AZ疫苗，日本航空也證實，今（4）日將由日航班機載運124萬劑AZ疫苗抵達桃園國際機場。示意圖（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 07:03:41｜2021-06-04 07:06:17

日本政府宣布將提供台灣AZ疫苗，日本航空也證實，今（4）日將由日航班機載運124萬劑AZ疫苗抵達桃園國際機場，事件引發高度關注。對此，財信傳媒董事長謝金河昨（3）日晚間，在臉書PO文提到「這場疫苗大戰背後千絲萬縷！」並分析背後用意。

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謝金河指出，日本第一批送給台灣的124萬劑AZ疫苗，終於確定今天下午送抵台北，前一晚所有LINE的群組及媒體都在傳遞這個訊息。日本的產經新聞也透露「這是美、日、台三方斡旋，安倍扮演重要推手，可以想像台灣在這場疫情出現破口的疫苗之爭，背後有多麼艱辛。而美、日出手，也為未來世界棋局美中角力揭開序幕」。

謝金河表示，川普執政4年，為美中角力揭開賽局的序幕，但拜登不斷集結抗中的隊伍，新完成的是紐西蘭的歸隊，及亞洲日本及南韓的新架構，這一陣子，拜登使出殺手鐧，要求情報機構三個月內徹查武漢實驗室病毒的源頭，這明顯是直接捅了中國大陸的腳。然後是經濟戰，這次美國大印鈔票，幾乎沒有底限，美國正在營造通膨，中國大陸則全力壓制通膨，接下來美中經濟大戰，勢必成為全球最重要的戲碼。

▲美國公布首批疫苗全球範圍捐贈對象，包含台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國公布首批疫苗全球範圍捐贈對象，包含台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
至於台灣這次疫情出現破口，也提供給中國大陸攻擊民進黨政府的機會，疫情越嚴重，人民越焦慮，開始有很多不同團體的人站出來，跪求政府不要阻擋疫苗採購，人命關天，只要有疫苗可打，不要在乎疫苗從哪裡來，這樣的聲音壓倒一切，且跳出來很多要買疫苗的團體，這傳遞了一個訊號「這個中央疫情指揮中心沒有能力，乾脆我們自己來！然後開始有人鼓噪要換掉陳時中」。

謝金河坦言，疫情越加重，島內的人民更加焦慮，這時媒體進行的各項民調，蔡英文政府幾乎瀕臨崩潰，電視台的名嘴越駡越凶，政治人物也頻頻跳出來恐嚇人民。這時候的政府只有一個途徑：「奮不顧身，全力搶疫苗」。如同先前他曾說的，銀行擠兌，唯一能安定人心的是把現金擺滿櫃台，有這個能力幫得上忙的只有美國與日本。今天這個124萬劑疫苗，就是擺在銀行櫃台上的現金，如果6月台灣可以從日本取得1000萬劑AZ疫苗，加上500萬劑的Moderna疫苗，台灣的人心會逐漸安定下來。

謝金河最後強調，當台灣人民極度渴望疫苗的時候，中國大陸不但沒有伸出援手，且屢屢用「以疫謀獨」封殺台灣洽購疫苗的機會，兩岸關係可能越走越遠，甚至未來世界每個國家都會被迫選邊站，台灣的人民、有志大位的政治人物，恐怕都會捲入漩渦中，藉這次疫情台灣又被拱上最前線！（編輯：賴詠璿）

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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