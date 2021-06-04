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日提供台灣124萬劑AZ疫苗　朝日：應該不只一次

▲日本政府將提供台灣約120萬至124萬劑的AZ疫苗，有日媒引述消息人士指出，後續應該還會再分批運送給台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府將提供台灣約120萬至124萬劑的AZ疫苗，有日媒引述消息人士指出，後續應該還會再分批運送給台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-04 07:19:39

日本政府在昨(3日)傳出，將提供約124萬劑阿斯特捷利康(AZ)疫苗給台灣，甚至今天(4日)就可能抵台，引發關注，背後除了有各界人士的努力以外，也有日本媒體引述消息來源聲稱，後續不排除還會再有疫苗給台灣。

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根據日本《朝日新聞》報導，由於國際上傳出少數施打AZ疫苗後出現血栓的案例，所以AZ疫苗目前並不在日本官方安排的施打名單上，加上日本還有購買輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗，所以有望將一部分的AZ疫苗給台灣，也不至於影響日本國民的權益。

報導指出，日本政府原本想透過COVAX機制，但考慮到這樣要耗費的時間更多，才想在國際框架以外提供疫苗給台灣。而根據不具名官員透露，除了這124萬劑AZ疫苗，日本接下來還將繼續分批提供疫苗給台灣，惟總數尚未決定。

日本外務大臣茂木敏充3日表示，台灣的國產疫苗7月才能到位，現在就捐助台灣疫苗是迫切的需要，因此日本政府將在本月執行疫苗捐贈計畫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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