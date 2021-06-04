「彩雲」海上陸上警報齊發！15縣市嚴防豪大雨

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溫度方面，氣象局說，各地高溫約３３度，花東縱谷仍有３６度高溫發生的機率。





氣象局也預測，明（５）日滯留鋒影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。



