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「彩雲」海上陸上警報齊發！15縣市嚴防豪大雨

▲中央氣象局指出，今（４）日針對第3號颱風「彩雲」發布海上陸上颱風警報，截止到7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 340 公里的海面。（示意圖／NOWnews資料照 ）
▲中央氣象局指出，今（４）日針對第3號颱風「彩雲」發布海上陸上颱風警報，截止到7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 340 公里的海面。（示意圖／NOWnews資料照 ）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-04 08:17:59

中央氣象局指出，今（４）日針對第3號颱風「彩雲」發布海上陸上颱風警報，截止到7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 340 公里的海面，受颱風或其外圍環流影響，臺灣東南部、中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後亦有局部短暫雷陣雨，各地山區及大臺北地區易有局部短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

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氣象局也針對15縣市發布豪雨特報，其中南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有豪雨發生的機率，台北、新北、桃園、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東也有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，「彩雲」預計晚上將從臺灣南端通過，颱風在接近及通過時強度雖有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，不過目前資料顯示仍以颱風等級通過的機率較大；受颱風外圍環流影響，清晨開始南部已出現間歇性降雨，中部及臺東後續也將有短暫陣雨、雷雨出現，其他地區上半天雖為多雲到晴。

氣象局也指出，不過隨著北方鋒面接近，大氣環境越趨不穩定，午後會有明顯的雷陣雨發生，特別提醒今天午後雷雨發展較為旺盛，尤其大臺北地區、各地山區及近山區的地方容易出現局部大雷雨，並伴隨短時強降雨、大雨甚至豪雨，雨勢將延續至入夜，請留意午後天氣變化。

溫度方面，氣象局說，各地高溫約３３度，花東縱谷仍有３６度高溫發生的機率。

氣象局也預測，明（５）日滯留鋒影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有局部短延時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨。

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