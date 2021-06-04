颱風彩雲「環流+鋒面」夾擊！彭啟明曝周末天氣：要留意
中央氣象局指出，今（４）日針對第3號颱風「彩雲」發布海上陸上颱風警報，截止到7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 340 公里的海面，表示受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，臺灣東南部、中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後亦有局部短暫雷陣雨，對此氣象達人彭啟明就指出，「周末鋒面盤據全台不穩定」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 09:12:47
彭啟明在臉書上表示，彩雲颱風今天逐步進入巴士海峽，仍有減弱為熱帶性低氣壓的可能，由於颱風高低層分離，來看颱風中心在南端恆春登陸的意義可能不大，但「颱風的水氣將在今天到明天凌晨影響南臺灣」，預計今天白天各地仍晴朗炎熱高溫，但午後的天氣位於鋒面前緣，及颱風逐漸帶來的水氣與不穩定，下午有機會發展大規模的雷陣雨，甚至持續到晚上，還是要留意，而南部沿海還是要留意颱風帶來的較強風勢，預計周六清晨前，颱風就會遠離消散。
彭啟明更說，對台灣影響最多的就是北方的滯留鋒面，預計今天晚上開始逐步接近，但今天鋒面前緣的不穩定，加上南方颱風帶來的水氣北上，今天的午後雷雨要特別小心提防，而鋒面的主要南北風不穩定交界帶，將會在周六接近，周末兩天就在台灣上空盤據，會相當不穩定，全台各地都有雷陣雨、中小尺度對流系統等持續較大雨勢發展，累積降雨很有機會到豪雨等級。
而中央氣象局也針對15縣市發布豪雨特報，其中南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有豪雨發生的機率，台北、新北、桃園、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東也有局部大雨發生的機率。（編輯：王柏文）