COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

颱風彩雲「環流+鋒面」夾擊！彭啟明曝周末天氣：要留意

▲颱風彩雲「環流+鋒面」夾擊！彭啟明曝周末天氣狀況。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲颱風彩雲「環流+鋒面」夾擊！彭啟明曝周末天氣狀況。（圖／翻攝中央氣象局官網）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 09:12:47

中央氣象局指出，今（４）日針對第3號颱風「彩雲」發布海上陸上颱風警報，截止到7時的中心位置在鵝鑾鼻的西南方約 340 公里的海面，表示受到鋒面接近及颱風外圍環流影響，臺灣東南部、中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後亦有局部短暫雷陣雨，對此氣象達人彭啟明就指出，「周末鋒面盤據全台不穩定」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭啟明在臉書上表示，彩雲颱風今天逐步進入巴士海峽，仍有減弱為熱帶性低氣壓的可能，由於颱風高低層分離，來看颱風中心在南端恆春登陸的意義可能不大，但「颱風的水氣將在今天到明天凌晨影響南臺灣」，預計今天白天各地仍晴朗炎熱高溫，但午後的天氣位於鋒面前緣，及颱風逐漸帶來的水氣與不穩定，下午有機會發展大規模的雷陣雨，甚至持續到晚上，還是要留意，而南部沿海還是要留意颱風帶來的較強風勢，預計周六清晨前，颱風就會遠離消散。

▲彭啟明臉書全文。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）
▲彭啟明臉書全文。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）
彭啟明更說，對台灣影響最多的就是北方的滯留鋒面，預計今天晚上開始逐步接近，但今天鋒面前緣的不穩定，加上南方颱風帶來的水氣北上，今天的午後雷雨要特別小心提防，而鋒面的主要南北風不穩定交界帶，將會在周六接近，周末兩天就在台灣上空盤據，會相當不穩定，全台各地都有雷陣雨、中小尺度對流系統等持續較大雨勢發展，累積降雨很有機會到豪雨等級。

而中央氣象局也針對15縣市發布豪雨特報，其中南投縣、雲林縣及嘉義縣山區有豪雨發生的機率，台北、新北、桃園、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東也有局部大雨發生的機率。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀