新加坡頻傳移工宿舍群聚　擴大篩檢、加速接種遏止疫情

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，與台灣同樣被稱為為防疫資優生的新加坡4月底也出現社區感染擴大，透過封城、擴大篩檢，終於在5月底終於趨緩。但新加坡先前不斷傳出移工宿舍群聚感染，逾5萬名移工確診，為了遏止疫情在移工宿舍繼續擴散，新加坡政府傾力為移工接種疫苗，並且進行封鎖、隔離，讓疫情漸漸趨緩。





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綜合外媒報導，新加坡在疫情爆發初期，在沒有封鎖邊境、暫停經濟活動的情況之下，維持了兩個多月的低確診案例狀態。直到當地的移工宿舍，爆發一處接著一處的群聚感染事件後，到了去年五月初累積確診案例已從數百飆到破萬。移工宿舍爆發群聚，疫情一夕高漲，更因此登上了國際媒體頭條。





不過，移工宿舍疫情從去年下半年開始逐漸穩定，已連續數月都是偶爾出現零星確診案例，但到了今年4月又再度出現移工宿舍群聚感染確診。截至目前，有逾5萬名住在宿舍的移工確診。也讓新加坡政府更加防範病毒從移工宿舍再度擴散。





先前曾經傳出新加坡部分的移工宿舍常常是20人擠一間房間，沒有床、只有木板，移工也沒有私人空間。《VICE News》報導訪問了當地一名不願意具名的移工，表示即使去年以及今年的移工群聚事件爆發，移工的住宿環境仍然沒有改善。





根據《CNA》報導，新加坡的移工大多都是來自印度以及孟加拉等東南亞地區。新加坡政府表示，所有從高感染風險地區抵達新加坡的移工入境之後，都須在指定隔離設施隔離14天，之後也須定期採檢。另外住在移工宿舍及從事營建、海事與加工領域的康復移工，一旦感染日期超過270天，就需要重新接受定期病毒檢測。





《海峽郵報》指出，今年3月開始，新加坡擴大針對國內五大宿舍中尚未感染過的移工施打疫苗，截至五月已經有超過42,000名移工完成接種，佔該國總移工人口的13-15%。新加坡政府也承諾未來將漸進式把疫苗擴打到其他類移工上。





但新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）指出，在4月時爆發的移工群聚感染中，有人是已完成疫苗接種卻仍被感染，他們大多在染病時尚未完全建立免疫力，只有2人是在接種疫苗過後一段時間被感染。這證明了疫苗雖然能提供保護，但不能完全免疫，持續戴口罩、保持社交距離等防疫作為仍然很重要。



