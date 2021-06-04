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疫情處高原期！指揮中心籲地方建立call center掌握疫調

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，召開全國防疫會議後記者會。（圖／指揮中心，資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，召開全國防疫會議後記者會。（圖／指揮中心，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-04 10:57:31

國內疫情延燒、社區傳播風險上升，中央流行疫情指揮中心今（4）日全國防疫會議會後記者會上，副指揮官陳宗彥指出，疫情仍處高原期，地方應加強管制措施，希望地方能持續擴充檢驗人員，並避免運用醫療院所的能力。至於地方應要盡速建立call center以掌握確診者的足跡，希望有效圍堵疫情。

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日指出，目前疫情仍處高原期，雖然三級警戒初步有效果，但新病例數未下降，疫情仍屬嚴峻，尤其雙北病例數有增加，群聚感染也有不明感染源，顯示社區傳播風險上升，且重症與死亡病例攀升，因此呼籲地方政府要加強管制措施，以及加強醫療分治的流程，以確保醫療量能，以及高風險族群降低重症與死亡病例的發生。

再來是希望地方政府能擴大檢驗網PCR的量能跟分流，包括醫療網分流、跨縣市與跨區的分流、人工分工，以提升檢驗能量與積件的壓力。至於地方社區採檢站，設置運用的人力應以基層醫療人員為主，避免運用醫療院所的能力。並呼籲地方建置加強版防疫旅館，比照集中檢疫場所。

另外，近來地方發生企業群聚感染，呼籲地方衛生單位應該要盡快完成篩檢作業，以確實隔離並落實員工自主健康管理，希望遵守防疫措施以預防群聚感染事件再度發生。而為了加快疫調速度，會中也建議地方盡速建立call center以掌握確診者的足跡，以利及早掌握並匡列出接觸者，並有效圍堵疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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