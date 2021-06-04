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黃偉哲盼AZ優先施打日僑民？陳宗彥：會讓疫苗發揮最大化

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，召開全國防疫會議後記者會說明相關資訊。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，召開全國防疫會議後記者會說明相關資訊。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-04 11:16:24

日本捐贈給台灣的百萬劑AZ疫苗今（4）日將抵台，台南市長黃偉哲致電指揮中心，表達為了感謝日本，將把居住在台南的日本僑民，列為優先施打疫苗的對象。另外，基隆市長林右昌也希望AZ疫苗來台，能等同雙北桃園的標準，獲得更多疫苗。為此，指揮中心表示，疫苗會根據疫情、國際友好程度或是族群、場域來一併考量，讓疫苗的效用發揮到最大化。

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日本捐贈給台灣的百萬劑AZ疫苗即將抵台，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日上午重申，對於美國或日本有意提供疫苗給台灣，指揮中心跟中央表示感謝，且從來不放棄任何機會，一直尋求各種可能，但疫苗還是要到之後才會做正式說明。

至於疫苗配發接種，要再次跟地方說明，整個疫苗分配原則，就是會請地方政府依照造冊對象，按順序依序施打，並提醒不應以居住地作為預約接種的標準，而是應以冊內分類人員依順序來施打。

而針對台南市長黃偉哲與基隆市長林右昌的想法，陳宗彥指出，黃市長有打電話來討論，會根據國內疫情、社區的狀況、族群、場所或是國際友好關係來做全面思考，會讓疫苗的效用發揮到最大化。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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