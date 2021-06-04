都曾接觸陳零九！婁峻碩、小禎、西瓜哥哥揭身體狀況

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婁峻碩表示，5 月14日是他最後一次與陳零九因工作碰面，現在正在家自主隔離，身體沒有任何症狀，最後感嘆：「疫情其實離我們很近，希望大家繼續做好防疫，一起努力，最後感謝辛苦的醫護人員們，也祝福確診者們都能早日康復！」
小賴因工作與陳零九有多次接觸，他表示：「謝謝大家的關心，09也正在隔離中，目前也在家中自主隔離，身體狀況良好，沒有症狀，大家出門還是要記得戴口罩、消毒，也謝謝所有醫護人員的辛勞。」
黃偉晉透露，目前身體一切安好，正在進行14天自主健康管理，感謝大家的關心，並要每個人保護好自己。由於他上個月把收藏的晶礦拿到窗邊曬月光，接到網友私訊說這樣會招來禍運，因此在文末提到：「我是不會把這事怪給血月的，我愛我的晶礦！」
小禎說明：「我跟陳零九最後一次見面是5月13號出外景的時候，之後也都在家足不出戶，除了偶爾外出採買。」透露聽聞對方確診感到震驚，第一時間就傳簡訊關心，並為陳零九禱告，「疫情真的離我們很近，大家真的都做好防疫，不要鬆懈！也願09早日康復！平安歸來！」
李岳表示，5月12日和陳零九最後一次錄「狼人殺」，那時疫情還沒爆發，但所有人該做的防疫都有做，目前自己狀況很好，體溫各方面也正常，要大家不要恐慌，「希望零九快快康復，等你回來唱歌給大家聽！」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。