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日擬贈台1000萬劑AZ疫苗！醫淚：可望達人口60％群體免疫

▲日本政府決定供應124萬劑AZ疫苗給台灣，預計今（4）日運抵。不過，也有媒體報導透露，日本後續還會捐贈總量高達1000萬劑的疫苗給台灣，對此，醫師謝宗學表示自己看到該新聞後，不禁濕了眼眶，更直呼「以至少接受一劑原則，可望達到人口60%基本群體免疫的門檻」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府決定供應124萬劑AZ疫苗給台灣，預計今（4）日運抵。不過，也有媒體報導透露，日本後續還會捐贈總量高達1000萬劑的疫苗給台灣，對此，醫師謝宗學表示自己看到該新聞後，不禁濕了眼眶，更直呼「以至少接受一劑原則，可望達到人口60%基本群體免疫的門檻」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 10:09:41｜2021-06-04 10:17:41

本土疫情大爆發，台灣疫苗短缺，而日本政府決定供應124萬劑AZ疫苗給台灣，預計今（4）日運抵。不過，也有媒體報導透露，日本後續還會捐贈總量高達1000萬劑的疫苗給台灣，對此，醫師謝宗學表示自己看到該新聞後，不禁濕了眼眶，更直呼「以至少接受一劑原則，可望達到人口60%基本群體免疫的門檻」。

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日本將供應124萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）藥廠製疫苗給台灣，而日本航空也將於今日下午以客機載貨方式運抵台灣桃園國際機場；根據日媒《朝日新聞》引述不具名官員指出，除了這批124萬劑AZ疫苗，日本接下來將繼續分批提供疫苗給台灣，不過總數仍未決定。

對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，「不知道為什麼，看到這則新聞我的眼眶竟然濕了」，指出若是真的有總數1000萬劑的AZ疫苗，加上原本預期要來的疫苗，「以至少接受一劑為原則，可望達到人口 60% 基本群體免疫的門檻」。

謝宗學接著說，雖然不能完全防止感染，但可以「大大降低演變成重症的機率」，在大規模施打後，可以挽救許多人的生命，「謝謝日本的即時援助，在這場與世紀病毒艱難的戰役中，讓我首次看到戰勝的契機和曙光」。（編輯：郭佩蓉）

▲中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文全文。（圖／翻攝自臉書粉專《Dr.
▲中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文全文。（圖／翻攝自臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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