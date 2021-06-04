爭疫苗！藍黨團府前抗議　嗆日本捐贈124萬劑遠遠不夠

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不過，從國民黨團直播可見，除了立委之外，還有多名立委助理、黨團助理、電子媒體記者、平面媒體記者隨行，另還有警察，早已超過10人。
費鴻泰在總統府前表示，今天他們在這裡是要為人民請願，為國家請命，台灣到昨天為止，已有9974人確診、累計往生166人，短短20天內，台灣陷入困境。民間企業佛光山用最大力量、誠意為人民捐獻疫苗，可是政府尤其指揮中心用看笑話、拚命在擋，指揮官陳時中擋快篩、擋疫苗、擋生路，台灣面臨這一個十字路口，現在能救台灣的只有疫苗，沒有疫苗，台灣走不出去，沒有疫苗，台灣只有在這邊等死。
費鴻泰說，總統蔡英文、陳時中擋了鴻海創辦人郭台銘捐贈的疫苗以及佛光山的愛心，就是跟人民作對，人民需要疫苗，才能活下去，我們往後6天每天都會來，請蔡英文聽聽人民聲音、聽聽人民吶喊。
媒體提問，指揮中心指郭台銘捐贈疫苗，不過，還差原廠授權證明書，鄭麗文說，藥事法所有規定，沒有要求任何藥材、藥品進口台灣需要原廠授權，這是無中生有，過去幾十年來，非常多民間團體企業捐贈的前例，不要假裝不知道；陳時中每一句話都違反台灣法律、違反常識，郭董都已經保證是原廠出品，為什麼要無中生有、百般刁難，動機是什麼？誰下的令說要擋的？難道郭台銘會買假貨騙我們嗎？陳時中昨天說疫苗不可能買得到，只有政府才買得到，但老百姓看到事實是，只有台灣政府買不到，其他政府買得到。
媒體也追問，日本疫苗今日下午124萬劑到貨，黨團還要抗議嗎？費鴻泰說，我們要全民施打疫苗，至少需要3500萬劑，日本疫苗我們感謝，但124萬劑遠遠的不夠。
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