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爭疫苗！藍黨團府前抗議　嗆日本捐贈124萬劑遠遠不夠

▲國民黨立法院黨團今日由總召費鴻泰、書記長鄭麗文帶隊至總統府前抗議，爭取疫苗。（圖／截圖自國民黨團臉書直播）
▲國民黨立法院黨團今日由總召費鴻泰、書記長鄭麗文帶隊至總統府前抗議，爭取疫苗。（圖／截圖自國民黨團臉書直播）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 10:06:44｜2021-06-04 10:11:39

新冠肺炎疫情嚴峻，台灣疫苗量不足，國民黨立法院黨團自今(4)日起至11日止，為期一週，由總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍率黨籍委員，前往總統府和疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。國民黨立委從立法院出發，手持抗議標語，一路步行至總統府前。

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本土疫情嚴峻，指揮中心日前已經宣布全國升3級警戒，禁止室內5人、室外10的群聚活動。國民黨團也表示，因應疫情三級警戒規定，每次活動參與委員限制在10人，並分2隊，每隊5人，間隔3分鐘分梯次出發。

不過，從國民黨團直播可見，除了立委之外，還有多名立委助理、黨團助理、電子媒體記者、平面媒體記者隨行，另還有警察，早已超過10人。

▲國民黨團今日赴總統府前抗議，但從畫面可見，除了立委近1０名，還有多名攝影記者、警察、立法院助理。（圖／截圖自國民黨團臉書）
▲國民黨團今日赴總統府前抗議，但從畫面可見，除了立委近1０名，還有多名攝影記者、警察、立法院助理。（圖／截圖自國民黨團臉書）
費鴻泰在總統府前表示，今天他們在這裡是要為人民請願，為國家請命，台灣到昨天為止，已有9974人確診、累計往生166人，短短20天內，台灣陷入困境。民間企業佛光山用最大力量、誠意為人民捐獻疫苗，可是政府尤其指揮中心用看笑話、拚命在擋，指揮官陳時中擋快篩、擋疫苗、擋生路，台灣面臨這一個十字路口，現在能救台灣的只有疫苗，沒有疫苗，台灣走不出去，沒有疫苗，台灣只有在這邊等死。

費鴻泰說，總統蔡英文、陳時中擋了鴻海創辦人郭台銘捐贈的疫苗以及佛光山的愛心，就是跟人民作對，人民需要疫苗，才能活下去，我們往後6天每天都會來，請蔡英文聽聽人民聲音、聽聽人民吶喊。

媒體提問，指揮中心指郭台銘捐贈疫苗，不過，還差原廠授權證明書，鄭麗文說，藥事法所有規定，沒有要求任何藥材、藥品進口台灣需要原廠授權，這是無中生有，過去幾十年來，非常多民間團體企業捐贈的前例，不要假裝不知道；陳時中每一句話都違反台灣法律、違反常識，郭董都已經保證是原廠出品，為什麼要無中生有、百般刁難，動機是什麼？誰下的令說要擋的？難道郭台銘會買假貨騙我們嗎？陳時中昨天說疫苗不可能買得到，只有政府才買得到，但老百姓看到事實是，只有台灣政府買不到，其他政府買得到。

媒體也追問，日本疫苗今日下午124萬劑到貨，黨團還要抗議嗎？費鴻泰說，我們要全民施打疫苗，至少需要3500萬劑，日本疫苗我們感謝，但124萬劑遠遠的不夠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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