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日外相正式宣布　124萬劑疫苗今抵台

▲日本外務大臣茂木敏充。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本外務大臣茂木敏充。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-04 10:22:58｜2021-06-04 10:25:51

日本首相菅義偉先前宣布將要捐贈疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）以及台灣，3日時不少日本媒體紛紛報導，指出124萬劑疫苗將會在4日下午抵達台灣。日本外務大臣茂木敏充也在4日早上正式宣佈，將向台灣提供124萬劑疫苗，並在同日空運來台。

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根據《共同社》報導，茂木敏充在4日早上的例行記者會中，表示將向台灣提供124萬劑疫苗，並在同日空運來台。茂木敏充強調，這批疫苗是無償免費提供，感念當年台灣援助311東日本大地震，他稱：「基於與台灣的友情。」《共同社》指出，日本政府希望透過提供疫苗，強化與台灣的關係。

日本《時事通信》報導指出，今日由日航負責載運，從成田機場出發，預計下午抵達桃園機場。根據了解，負責載運疫苗的是日航JL809班機。

茂木敏充在3日的參議院外交防衛委員會中，指出台灣近日爆發本土疫情、急需疫苗，因此日本政府將在本月執行疫苗捐贈計畫，並表示「台灣的國產疫苗7月才能到位，所以現在捐助台灣疫苗乃迫切需要」。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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