日本贈疫苗將抵台！前台大醫揭日網「暖心留言」：太感動
台灣近期疫情嚴峻，對於疫苗也有迫切的需求，各界為此爭執不斷。而鄰國日本在今（4）日就將送來124萬劑AZ疫苗，前台大醫師林氏壁也整理出日本網友的「真實反應」，也讓不少台灣人相當感動。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 10:26:46｜2021-06-04 12:13:22
前台大醫師林氏壁在臉書粉專整理出日本當地民眾對於贈送台灣疫苗的各種看法，在Yahoo相關新聞的留言區清一色幾乎都是贊成之聲，內容不乏「別的新聞看到這個月內會送好焦慮，看到明天送到就安心了！疫苗費用？10年前就收到了喔」、「311時台灣可不只給這些，回禮應該要加倍奉還」、「考慮到台灣人口，至少也要給500萬劑。雖然日本進口疫苗也很困難，但有恩就要還」、「第一彈先救急，之後再追加。台灣的各位，日本絕對不會對台灣見死不救的」、「之前我們大地震時，台灣比其他國家都更早提供幫助，這次提供疫苗是應該」。
不少台灣網友也在紛紛回應「突然的雪中送炭，看見這才是真朋友」、「我住在日本，大家都很希望打到疫苗。 但是疫苗一直買不到日本也是這一兩個月才拿到疫苗的貨，並花了一些時間解決如何大規模實施施打」、「這像好友般的患難見真情」、「感謝日本人的救援，台日永遠友好」。（編輯：潘毅）
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