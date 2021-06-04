苗栗醫療資源較弱又爆移工群聚感染 指揮中心允諾給協助
國內新冠肺炎疫情延燒，苗栗縣IC封測大廠京元電爆發外籍移工群聚感染事件，昨（3）日開始進行全公司7300人快篩。針對此事，指揮中心今（4）日上午指出，其實之前就已經提醒勞動部與企業，移工住宿環境空間上要注意，上周也注意到苗栗醫療量能較弱，今早苗栗縣長徐耀昌也親自參與會議與指揮中心交流，指揮中心允諾會協助當地將疫情控制住。
記者許家禎／台北報導
2021-06-04 10:34:46｜2021-06-04 10:35:26
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥指出，上午全國防疫會議上有提到地方企業有群聚案例，呼籲地方政府衛生單位要盡快完成篩檢的作業，以確實做好防疫隔離，並落實員工自主健康管理，希望群聚事件不要再度發生。
而媒體提問目前苗栗以及新北都有移工爆發群聚確診，中央有沒有呼籲？為此，陳宗彥表示，近來確實發生移工在住宿或廠區有群聚案例，其實之前就曾呼籲過勞動部與企業，移工生活與工作空間應要注意，上周全國防疫會議上也注意到苗栗醫療量能較為薄弱，提醒苗栗縣要注意，專家諮詢小組召集人張上淳也做出建議。
陳宗彥指出，今早苗栗縣長徐耀昌親自出席會議，與指揮中心做意見交換，指揮中心會協助企業後續相關作為，希望有效控制疫情。
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