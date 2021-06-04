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國家簡訊實聯制編8億預算　指揮中心：民眾完全免費

▲針行政院推出簡訊實聯制編列8億預算，指揮中心強調民眾是完全免費。（圖／翻攝行政院）
▲針行政院推出簡訊實聯制編列8億預算，指揮中心強調民眾是完全免費。（圖／翻攝行政院）

記者顏真真/台北報導

2021-06-04 14:54:46｜2021-06-04 15:41:11

行政院日前整合5大電信商推出「1922 簡訊實聯制」系統，並曾表示「不會收取簡訊費用」，但國民黨立委賴士葆卻發現國家通訊傳播委員會（NCC）編列了8億元的預算，說是是給電信業者統包處理所有必要的業務。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（4）日表示，目前已發送超過2億封，而且基於防疫，對民眾來講是完全免費，資料暫存28天到銷毀，相關處理費用，NCC會跟電信業者會依基準計算。

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國內新冠肺炎本土疫情升溫，在各方單位的努力之下推出簡訊實聯制系統，行政院政務委員唐鳳更表示發送的簡訊由電信業者吸收費用，完全免費，也不會留下個資給店家，而留下的足跡簡訊，電信業者也只會保留28天，並且只提供給指揮中心疫調使用，強調個資絕對不會有問題，讓民眾安心使用。

不過，賴士葆昨日在臉書發文，指出下周開始立法院很可能就要召開臨時會審查疫情紓困4.0的預算，預算由6300億提高到8400億，但其中NCC卻編列了8億元的「疫情防治之簡訊實聯制」預算，與先前唐鳳的說法不同。

對此，副指揮官陳宗彥今日表示，目前已發送超過2億封，而且基於防疫，對民眾來講是完全免費，資料暫存28天到銷毀，相關處理費用，NCC會跟電信業者會依基準計算。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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