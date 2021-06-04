全球疫苗接種已達20億劑　離群體免疫預估還要9個月

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從《彭博社》的疫苗追蹤(Vaccine Tracker)數據資料庫來看，美國和英國啟動接種計畫最快，中國接種劑量最多，起步緩慢的歐盟正在追趕。不過，目前各地的疫苗接種速度並不平均，明顯是已開發國家進展較快，開發中國家連找到供應來源都還有問題；以全球最富裕的27個國家來說，他們的疫苗接種量佔全球的29%，但他們的人口卻只佔世界的10%。
文章還舉了較極端的對比，在美國，平均每100人就接種了89.4劑疫苗，而根據世界衛生組織(WHO)非洲區域主任馬奇迪索·莫蒂 (Matshidiso Moeti) 的說法，撒哈拉以南非洲地區則是平均每100人才接種了1劑，落差懸殊。當前，全球的平均數為每100人23劑。
報導也提醒，雖然20億劑疫苗相當於全世界人口超過1/4，但考量到大多數獲批准的疫苗，都是要打2針才有完整的保護力，不少人現在才只接種了1劑，尚未達到免疫標準。
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