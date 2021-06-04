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全球疫苗接種已達20億劑　離群體免疫預估還要9個月

▲根據彭博社統計，目前全球已施打了20億劑新冠疫苗，但除了有貧富國家的差距以外，達到群體免疫的標準也還要再9個月左右。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據彭博社統計，目前全球已施打了20億劑新冠疫苗，但除了有貧富國家的差距以外，達到群體免疫的標準也還要再9個月左右。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-04 10:39:30

新冠肺炎疫苗陸續問世，搶得到的國家都在加速提高自身的疫苗覆蓋率，盡早達到群體免疫，而根據外媒統計，目前全球的疫苗接種數量已達到20億劑，但要讓全球75%人口都施打疫苗，估計還要再花上9個月。

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根據《彭博社》報導，自從18個月前出現首例後，新冠病毒已經感染了全球近1.72億人，並導致近370萬人死亡，封鎖、社交安全距離和行動限制，嚴重打擊了全球經濟；目前全球疫苗接種數量已達到20億劑，為了達到這項里程碑，全球用了6個多月的時間，算是重要突破，但若依現在的施打速度，大概還需要9個月，才能為全球75%的人口施打疫苗，而75%則是實現群體免疫的門檻。

從《彭博社》的疫苗追蹤(Vaccine Tracker)數據資料庫來看，美國和英國啟動接種計畫最快，中國接種劑量最多，起步緩慢的歐盟正在追趕。不過，目前各地的疫苗接種速度並不平均，明顯是已開發國家進展較快，開發中國家連找到供應來源都還有問題；以全球最富裕的27個國家來說，他們的疫苗接種量佔全球的29%，但他們的人口卻只佔世界的10%。

文章還舉了較極端的對比，在美國，平均每100人就接種了89.4劑疫苗，而根據世界衛生組織(WHO)非洲區域主任馬奇迪索·莫蒂 (Matshidiso Moeti) 的說法，撒哈拉以南非洲地區則是平均每100人才接種了1劑，落差懸殊。當前，全球的平均數為每100人23劑。

報導也提醒，雖然20億劑疫苗相當於全世界人口超過1/4，但考量到大多數獲批准的疫苗，都是要打2針才有完整的保護力，不少人現在才只接種了1劑，尚未達到免疫標準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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