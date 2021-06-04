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六四事件32週年　陸委會：中共應省思歷史教訓

▲今（3）日是六四事件32週年，陸委會表示，中共當局迄今仍未正視六四事件歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉。（圖／資料照片）
▲今（3）日是六四事件32週年，陸委會表示，中共當局迄今仍未正視六四事件歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-04 10:43:15｜2021-06-04 10:43:35

今（3）日是六四事件32週年，陸委會表示，民主自由、人權法治是台灣灣及全球共同珍視的生活方式與普世價值；中共當局迄今仍未正視六四事件歷史啟示，也迴避反思暴力治理的錯誤、坦誠道歉，陸委會表達遺憾，並呼籲對岸應具體落實以人民為中心的政治改革、勿再箝制人民民主要求，並早日還權於民。

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陸委會強調，中國共產黨一黨專政，為鞏固權力核心及永久執政，以高壓管控人民，審查言論、社會監控、打壓異議人士，及以「再教育營」等強制手段壓迫宗教人權自由；甚而毀棄對香港「一國兩制」的自治承諾，迫使民間社會噤聲屈從。北京當局違反基本人權、非民主和平的行徑益形嚴重，已完全背離普世價值及國際規則，不但加深其內部社會的深層矛盾、徒增制度改革困境，更對外製造衝突風險、影響區域安全穩定。

陸委會指出，唯有中共當局嚴肅思考與落實社會公義、民主改革與人權自由保障的機制，「專制與民主」形成的兩岸制度差異才能逐漸趨近，兩岸關係相互尊重與理解的本質也才能獲得、分歧也較可能化解。

陸委會說，中共更應排除對台強制性的政治主張、軍事外交的威嚇打壓，正視我方提出「和平、對等、民主、對話」的兩岸良性互動關鍵，才有利雙方人民福祉。

此外，陸委會也再次呼籲對岸應早日釋放4年多來遭不當審判和關押的李明哲先生，讓其平安返談。

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