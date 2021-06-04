各牌疫苗優缺點大比較！醫曝「3重要資訊」：一定要注意

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，近來台灣面臨疫苗短缺問題，也讓各界吵的不可開交，不過除了缺疫苗，也有不少人擔心其副作用；對此，醫師陳欣湄就比較了「各牌疫苗的優缺點」，提醒民眾「一定要特別注意」。





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家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》以「疫苗優缺點大比較」為題發文，表示自己在週二終於排到疫苗，打完後昏睡一天，「我的副作用比想像中小，因為許多醫護人員發燒到39度高燒，讓我打疫苗時，確實有不小的心理壓力，我的副作用是疲累、跟類感冒的全身肌肉痠痛，但大約一天就好多了，比我想像中的還要能接受多了」。





陳欣湄也提到，大家都知道疫苗是疫情很重要的解決方式，但對疫苗所聽說的副作用、保護力，因疫苗廠牌的不同而有所不同，「在這之前，我必須要公平的說，每隻疫苗各有其優缺點，並非哪隻最好，哪隻就一定最差」，她也分享「3大重要資訊」，分別為「副作用」、「保護力」和「施打注意事項」。





▲家醫科醫師陳欣湄在臉書分享「不同廠牌疫苗副作用比較」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）

副作用

保護力

第三「施打注意事項」，她提到，多數疫苗需施打兩劑才有保護力，其中嬌生疫苗只需要打一劑，而AZ疫苗兩劑之間需間隔2個月（標準建議12週），至於BNT跟莫德納只需間隔1個月（約3-4週），因此她也提醒，「因此未來，你要注意你施打的是什麼疫苗，留意下一劑施打時間，不要不小心錯過了打第二劑的時機」。



