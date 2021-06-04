COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

各牌疫苗優缺點大比較！醫曝「3重要資訊」：一定要注意

▲近來台灣面臨疫苗短缺問題，也讓各界吵的不可開交，不過除了缺疫苗，也有不少人擔心其副作用；對此，醫師陳欣湄就比較了「各牌疫苗的優缺點」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）
▲近來台灣面臨疫苗短缺問題，也讓各界吵的不可開交，不過除了缺疫苗，也有不少人擔心其副作用；對此，醫師陳欣湄就比較了「各牌疫苗的優缺點」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 11:29:18

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，近來台灣面臨疫苗短缺問題，也讓各界吵的不可開交，不過除了缺疫苗，也有不少人擔心其副作用；對此，醫師陳欣湄就比較了「各牌疫苗的優缺點」，提醒民眾「一定要特別注意」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

家醫科醫師陳欣湄在臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》以「疫苗優缺點大比較」為題發文，表示自己在週二終於排到疫苗，打完後昏睡一天，「我的副作用比想像中小，因為許多醫護人員發燒到39度高燒，讓我打疫苗時，確實有不小的心理壓力，我的副作用是疲累、跟類感冒的全身肌肉痠痛，但大約一天就好多了，比我想像中的還要能接受多了」。

陳欣湄也提到，大家都知道疫苗是疫情很重要的解決方式，但對疫苗所聽說的副作用、保護力，因疫苗廠牌的不同而有所不同，「在這之前，我必須要公平的說，每隻疫苗各有其優缺點，並非哪隻最好，哪隻就一定最差」，她也分享「3大重要資訊」，分別為「副作用」、「保護力」和「施打注意事項」。

▲家醫科醫師陳欣湄在臉書分享「不同廠牌疫苗副作用比較」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）
▲家醫科醫師陳欣湄在臉書分享「不同廠牌疫苗副作用比較」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）
第一「副作用」，根據她整理一些常見疫苗副作用和不同廠牌之間的比較，結論是「每隻疫苗都有副作用」，但大致上來說「AZ< BNT < 莫德納」，不過這個統計不包含較罕見的血栓；第二「保護力」，依照統計數字，最佳的是「 BNT跟莫德納」，但她也提到一大重要，「多數疫苗需要『完整施打完兩劑』」，才能套用這邊所講的保護力，「現在台灣連第一劑能施打到的比例都太低，所以這個階段談保護力，似乎還太遙遠」。

第三「施打注意事項」，她提到，多數疫苗需施打兩劑才有保護力，其中嬌生疫苗只需要打一劑，而AZ疫苗兩劑之間需間隔2個月（標準建議12週），至於BNT跟莫德納只需間隔1個月（約3-4週），因此她也提醒，「因此未來，你要注意你施打的是什麼疫苗，留意下一劑施打時間，不要不小心錯過了打第二劑的時機」。

▲家醫科醫師陳欣湄在臉書分享「不同廠牌疫苗優缺點比較」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）
▲家醫科醫師陳欣湄在臉書分享「不同廠牌疫苗優缺點比較」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳欣湄。家醫科女醫師日常》）
最後，她也在文末呼籲，COVID-19疫情來得又快又凶，各大疫苗廠，盡最快速度發展出疫苗，因此各有其優缺點，「未來台灣可能開始會有除了AZ以外的疫苗，那大家在接種到不同種類疫苗時，記得要注意它可能的副作用、接種時間等等，這樣才能真正達到接種疫苗的安全目標」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀