韓國累計9人接種輝瑞仍染疫　AZ疫苗預約被搶爆

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca）預計將會在4日下午抵台，但因為AZ疫苗先前傳出血栓副作用，目前在日本還沒有正式列為公費接種使用對象，外界更有人批評，日本是將「不要的」送出來。但是鄰近的韓國，雖然國內有輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）以及AZ疫苗等疫苗，但是AZ疫苗不但比較搶手，最近更傳出有9人施打完2劑輝瑞疫苗，卻仍然染疫的消息。





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目前韓國國內是使用AZ疫苗以及輝瑞疫苗，預計在6月中旬，才會開始引進莫德納疫苗以及嬌生疫苗。韓國採預約制施打，6月1日主要開放AZ疫苗的預約，這幾天預約相當踴躍，開放第一天預約率為72.3%，第2天為74.9%，第3天為77.7%。根據《韓聯社》報導，韓國衛生部長權德喆（Kwon Deok-cheol）表示，韓國的接種過程一直順利進行中，預計到了6月底，全韓國將有1300萬人接種疫苗，將是總人口的4分之1以上。





不過《韓聯社》在另一篇報導中指出，韓國再度新增了5人完成接種之後，仍然染疫的消息。根據了解，這5人都是接種輝瑞疫苗，韓國境內已經累計9例接種輝瑞疫苗二劑後、又再次染疫的病例。韓國當局目前也針對其中4人進行調查，原先以為是感染變種病毒，但後來發現，這些人都是接種完二劑後，再次感染到原種病毒。韓國當局也再次強調，即使完成接種之後，仍然會有感染風險，因此仍須遵守防疫規範，包括戴口罩、保持社交安全距離。



