美國釋出疫苗台灣在名單中　陳時中表達歡迎及感謝

美國政府宣布提供全球的8000萬劑疫苗分配方式，其中75%將透過世界衛生組織（WHO）的疫苗分配機制COVAX分配，首批釋出2500萬劑中，包括提供給台灣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，對於美國這樣做法非常歡迎，並將台灣也列在名單中表達非常感謝。
記者顏真真/台北報導
2021-06-04 15:12:37｜2021-06-04 15:42:05
美國總統拜登日前宣布將釋出8000萬劑疫苗到海外，更在今日透過聲明說明疫苗釋出細節。他表示，首批釋出的2500萬劑疫苗中的75%，亦即約1900萬劑將透過新冠肺炎疫苗全球取得機制COVAX分享，其中拉丁美洲與加勒比海地區約600萬劑、南亞與東南亞約700萬劑、非洲約500萬劑，其餘的600萬劑，將直接釋出給疫情嚴峻國家與其他合作夥伴、鄰邦，包括加拿大、墨西哥、印度與南韓。
根據白宮的細節說明，透過COVAX給南亞與東南亞的700萬劑，將釋出給印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞紐幾內亞、台灣與太平洋島國。
對於美國將提供台灣疫苗，陳時中表示，美國要釋出疫苗主要3/4還是放在COVAX平台，另美洲、非洲及東南亞做相關分配，其中南亞及東南亞分配700萬劑，台灣也在裡面，對於美國這樣的做法非常觀迎，對於將台灣列在名單中，他也表示非常感謝。
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