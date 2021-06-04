COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國釋出疫苗台灣在名單中　陳時中表達歡迎及感謝

▲美國總統拜登宣布6月底釋出8000萬劑疫苗到海外，其中也包括台灣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表達感謝。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布6月底釋出8000萬劑疫苗到海外，其中也包括台灣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表達感謝。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真/台北報導

2021-06-04 15:12:37｜2021-06-04 15:42:05

美國政府宣布提供全球的8000萬劑疫苗分配方式，其中75%將透過世界衛生組織（WHO）的疫苗分配機制COVAX分配，首批釋出2500萬劑中，包括提供給台灣。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示，對於美國這樣做法非常歡迎，並將台灣也列在名單中表達非常感謝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國總統拜登日前宣布將釋出8000萬劑疫苗到海外，更在今日透過聲明說明疫苗釋出細節。他表示，首批釋出的2500萬劑疫苗中的75%，亦即約1900萬劑將透過新冠肺炎疫苗全球取得機制COVAX分享，其中拉丁美洲與加勒比海地區約600萬劑、南亞與東南亞約700萬劑、非洲約500萬劑，其餘的600萬劑，將直接釋出給疫情嚴峻國家與其他合作夥伴、鄰邦，包括加拿大、墨西哥、印度與南韓。

根據白宮的細節說明，透過COVAX給南亞與東南亞的700萬劑，將釋出給印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞紐幾內亞、台灣與太平洋島國。

對於美國將提供台灣疫苗，陳時中表示，美國要釋出疫苗主要3/4還是放在COVAX平台，另美洲、非洲及東南亞做相關分配，其中南亞及東南亞分配700萬劑，台灣也在裡面，對於美國這樣的做法非常觀迎，對於將台灣列在名單中，他也表示非常感謝。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.7%95.3%
2021-06-04-2021-06-07

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
73.31%26.69%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
95.06%4.94%
2021-06-01-2021-06-04
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀