名家論壇》黃創夏／侯友宜、蔣萬安「亮度」衰退中

我是廣告 請繼續往下閱讀
這段日子以來，台北市長柯文哲帶著副市長黃珊珊每天為了撲滅疫情而奔走，他倆當然責無旁貸，可是身為立委，國民黨寄希望的台北市長第一人選，當然不該對實務工作比手畫腳，也不該對具體作為說三道四。
但是，難道就悄然無聲了嗎？出面替第一線防疫人員募集資源、以立委的身分，主動協調台北市政府和衛福部之間的許多不太順暢的溝通‧‧‧這些都是可以協助防疫，而且展現格局的作為。
但是，蔣萬安在這段日子當中，幾乎是讓人忘記他的存在！
侯友宜更糟糕，他的層次和格局已經被看破手腳！
身為地方父母官、社區感染的防疫第一線司令官，「鐵漢柔情」只是警匪片的橋段，對於保護人民免於恐懼，一點用都沒有！
被泛藍寄予厚望的新北市長侯友宜，在這段日子以來，「鐵漢」架式擺得十足，又是「該封就封」、「準三級」、「強化三級」、「第四級」，各種口號推陳出新，也會為第一線人員哽咽，表現出「柔情」一面。
防疫卻如同砲火正熾的戰場一樣，赤裸裸、血淋淋立刻見真章，不只「魔鬼藏在細節裡」、 「病毒更是藏在細節裡」，打從疫情出現破口、沒有預先思考大買場的必然搶購風潮，到施打疫苗時的缺乏規劃，讓受施打人員大排長龍增加染疫的群聚風險‧‧‧凡此種種，只凸顯了侯友宜對於系統性規劃能力和布局的欠缺，而他的幕僚群也不夠優秀和老練！
這些日子台灣人民的心情悶透了，事實上，有些怒火中燒。
好久了，台灣人民沒有受到世界如此的讚揚和關注，一個破口，台灣的「防疫模範生」就光芒蒙塵，別管胡錫進那類大外宣咖的冷嘲熱諷，國際有品牌媒體，如BBC、時代雜誌、富比世等等，說是「一個自滿的故事」、「虛假的安全感」、「終於面對真實的疫情考驗」，對於民族情感，都是傷害。
去追究「為什麼破口？」已不是目前的當務之急，立即有效的「圍堵滅火」才是最重要的戰場。很多台灣人民錯愕的是，才有了破口就迅速被攻破防線，而多線且滲透擴散，500多天的準備，「超前部署」的績效何在？
蔡英文、蘇貞昌、陳時中‧‧‧都因此正在付出代價，聲望急速下滑，但是，身為立委的蔣萬安，此時此刻，竟也沒有幫忙人民找出來，為什麼這500多天沒有準備的原因和追究疏失？
須知：在這樣的環境之下，在危難中人民永遠需要找一個「英雄」來依附情感，安撫焦慮，第一線的首長，如侯友宜、柯文哲、陳其邁、盧秀燕林右昌、林智堅、甚至林姿妙和林明溱與楊鎮浯‧‧‧都可以找到舞台，聲量扶搖直上。
身為全台灣第一大地方諸侯，侯友宜原本擁有最好的展現能力之場域，然而沒有比較就沒有傷害，柯文哲急診室醫師出身，緊急情況的快速而明確，甚至有點專斷的決策，至少在目前符合他的專業領域上有所發揮。擁有公衛專業和擅長調和鼎鼐的陳其邁，在高雄的部署上，也展現出他去年在行政院副院長任內時，統合「超前部署」的專業才華。
盧秀燕也緊抓「媽媽市長」形象尚顯沉穩；林姿妙一再跳針「防疫優先」至少抓住重點、林明溱和楊鎮浯雖然「逆時中」但抓住「為民請命」的角度，也不失分。
只有侯友宜，擁有豐沛資源和最大的關注度，還有泛藍群眾最多的關愛，卻除了每天和軍警官長在晚點名時的「精神講話」之外，話說得很大聲，細節安排虛無縹緲，連醫護打針的分流與造冊都七零八落，已經被看破手腳：唉，就只是一個警長而已。
這真是國民黨的最大悲哀，身為最大在野黨，當人民需要的時候，除了一些寶貝蛋老在胡說八道之外，沒有能力幹出什麼事讓人民信賴！
整個大泛藍陣營當中，也許只有郭台銘的500萬劑BNT疫苗的努力，讓人覺得還有格局，卻別忘了：郭台銘也正是被吳敦義與韓國瑜兩大系統，在2019年搞三捻四，已經被逐出國民黨的棄子了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com