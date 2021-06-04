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哄抬鋼價或囤貨！中鋼籲鋼鐵業者共維市場榮景與秩序

▲中鋼呼籲國內鋼鐵業者共同維繫市場榮景與秩序。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼呼籲國內鋼鐵業者共同維繫市場榮景與秩序。(資料照／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-04 12:00:00

台灣鋼鐵業龍頭中國鋼鐵公司今(4)日呼籲鋼鐵同業、產業用戶等共同維護國內市場秩序，完善各項風險評估與管控，上中下游同心努力，一同維繫市場榮景與秩序。

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▲中鋼呼籲國內鋼鐵業者共同維繫市場榮景與秩序。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼呼籲國內鋼鐵業者共同維繫市場榮景與秩序。(資料照／記者黃守作攝)
中國鋼鐵公司董事長翁朝棟表示，國內鋼鐵同業自今(110)年年初以來，受惠於全球量化寬鬆與利多政策的刺激帶動下，迎來一波經濟榮景，在鋼鐵下游需求持續增溫下，國際鋼市熱度不減，鋼價迭創歷史新高，進口鋼料亦明顯反映此趨勢且漲幅驚人。

翁朝棟指出，中鋼公司煉鋼所需之煤鐵等原料幾乎全數進口，加以運輸、倉儲等各項成本疊加，與各產業同樣面臨成本大漲的嚴峻考驗，但在秉持扶植國內產業發展的理念下，該公司始終以穩健、順勢、合宜的方式，調整內銷盤價，並於今年初就呼籲業者一同營造良好、健康的鋼市環境。

翁朝棟說，近來屢有下游用戶反應，部分業者仍有哄抬鋼價或囤貨、惜售鋼品之情事發生，這不僅辜負中鋼公司照顧下游的本意，也衝擊減損了整體鋼鐵產業鏈的競爭力。

翁朝棟強調，中鋼公司將與鋼鐵公會攜手合作，建立跨產業別的溝通平台，不定期與各產業公會橫向聯繫，更廣泛地蒐集業者訊息，也會更靈活地調整供應方式，期能更有效地穩定市場秩序，延續得來不易的經濟榮景。

翁朝棟進一步指出，台灣新冠肺炎疫情反覆，各行各業都面臨不同的經營挑戰，中鋼公司除將持續扮演穩定鋼市價量之角色，也再次呼籲鋼鐵同業、產業用戶等共同維護國內市場秩序，共同維繫市場榮景與秩序。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 

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