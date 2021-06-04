日本124萬劑AZ來台！還有哪些國際廠牌疫苗採購中？

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各界十分期待日本捐贈的首批124萬劑AZ疫苗，來緩解台灣疫苗荒，日本政府也表示未來將持續分批運送疫苗給台灣。此外，美國政府昨晚也宣布，將捐贈外國8000萬劑新冠肺炎疫苗，首批將送出2500萬劑疫苗，其中亞洲國家可分到700萬劑，台灣也包含在內。
根據中央的採購計畫，目前有透過COVAX（疫苗全球取得機制）平台採購476萬劑AZ疫苗，與藥廠直購的1000萬劑的AZ疫苗，還有505萬劑莫德納，約有2912萬劑量尚未抵台。
在檢驗流程部分，台灣最早取得的疫苗，是3月初由韓國廠直購抵台，完成通關程序後，後續交由衛福部食藥署派員到倉儲監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查。食藥署再將500劑樣品帶回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及異常毒性等7項試驗。這批疫苗在14天後完成審查與檢驗，並核發封緘證明書，扣掉取樣劑量數後，共計11萬6500劑訂於3月22日開打，效期至6月15日。
此後，在COVAX平台配送的兩批疫苗，皆比照相同的檢驗程序，在扣除各600劑樣品後，共剩餘60萬8400劑，配送給地方政府與醫院。
AZ、莫德納疫苗保護力 副作用比一比
根據臨床試驗顯示，AZ疫苗保護力約為70.4％、莫德納疫苗約為94.1%。據了解，AZ疫苗要在接種第1劑之後的42天後，才會產生防疫效果，打完第1劑的22天後有71％的保護力，第2劑接種分為23天和28天後施打，保護力在28天後施打會高於23天。
AZ疫苗也常伴隨注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等症狀，少部分會出現血栓的嚴重副作用﹔不適合施打的對象包含，18歲以下民眾、婦、哺乳者，以及凝血功能異常的民眾，指揮中心也建議，「服用避孕藥」與接受「荷爾蒙治療」為引起血栓的危險因子，建議暫緩接種。
莫德納疫苗在接種2劑後，保護力高達94%，莫德納疫苗常見副作用包括，注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，少數會出現接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅。不適合接種的對象，同樣包含18歲以下民眾、對疫苗嚴重過敏、哺乳者、孕婦，以及身體虛弱的年長者。
大規模疫苗接種預約平台網站與APP 6月中上線
民眾引頸期盼施打疫苗，指揮中心指揮官陳時中日前表示，若要有6成民眾要施打完第一劑疫苗，約莫1400萬劑左右的疫苗，因8月底到貨的數量約為1100萬劑，可能還不足，目前預計的情況是約到9月才能有足夠的供應量，若是施打速度可以跟上，10月能施打完成，不過目前美國、日本都有意提供台灣疫苗，全民接種的期程有機會再提早。
為了讓大規模接種更順利，行政院政務委員唐鳳也針對「疫苗接種預約平台」進行相關設置，目前已在「健保快易通」APP中加入相關功能，另外也將設立專門網站，網址是1922.gov.tw，供民眾預約，這兩項都將於6月中上線。此外，還有4大超商與藥局，可以進行預約，方式與口罩實名制相同。