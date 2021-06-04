日本124萬劑AZ來台！還有哪些國際廠牌疫苗採購中？

日本政府宣布，將多出的124萬劑AZ疫苗供應台灣，下午將抵台。

根據指揮中心數據，台灣總共取得的疫苗總數量約88萬劑，包含15萬劑莫德納（Moderna）疫苗，以及73.02劑的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗，這次再加上日本給的

124萬劑AZ，讓台灣疫苗總數來到212萬劑。

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124萬劑AZ疫苗，來緩解台灣疫苗荒，日本政府也表示未來將持續分批運送疫苗給台灣。

2912萬劑量

在檢驗流程部分，台灣最早取得的疫苗，是3月初由韓國廠直購抵台，完成通關程序後，後續交由衛福部食藥署派員到倉儲監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取樣品、進行疫苗外觀異物檢查。食藥署再將500劑樣品帶回國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及異常毒性等7項試驗。這批疫苗在14天後完成審查與檢驗，並核發封緘證明書，扣掉取樣劑量數後，共計11萬6500劑訂於3月22日開打，效期至6月15日。

此後，在COVAX平台配送的兩批疫苗，皆比照相同的檢驗程序，在扣除各600劑樣品後，共剩餘60萬8400劑，配送給地方政府與醫院。

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莫德納疫苗在接種2劑後，保護力高達94%，

若

為了讓大規模接種更順利，行政院政務委員唐鳳也針對「疫苗接種預約平台」進行相關設置，目前已在「健保快易通」APP中加入相關功能，另外也將設立專門網站，網址是1922.gov.tw，供民眾預約，這兩項都將於6月中上線。此外，還有4大超商與藥局，可以進行預約，方式與口罩實名制相同。