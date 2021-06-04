拖最後才公布贈台灣疫苗！日議員揭「內幕」：避免被妨礙
日本外相茂木敏充今（4）日上午正式宣布，將捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），預計下午14時40分左右抵達台灣，消息曝光也引發台日雙方民眾關注。對此，日本眾議員也在推特上公開此次捐贈疫苗的內幕。
編輯中心/綜合報導
2021-06-04 11:53:28
日本自民黨眾議員古屋圭司今（4）日上午在推特上發文提到，「提供給台灣疫苗，預定今天將有124萬劑抵達台北，為了避免中國的妨礙，直到最後一刻才公布消息」。
古屋圭司同時也貼出去年台灣贈送日本口罩的畫面，並表示「當日本去年4月N95口罩不夠的時候，台灣送了2百萬個來，在艱困的時候互助，是信賴的象徵」。
此次124萬劑AZ疫苗，由日航JL809班機東京飛台灣定期航班運送，在當地時間11時45分從東京成田機場起飛，台灣時間下午2時40分降落桃園機場。（編輯：潘毅）
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