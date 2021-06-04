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拖最後才公布贈台灣疫苗！日議員揭「內幕」：避免被妨礙

▲日本外相茂木敏充今（4）日上午正式宣布，將捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（示意圖／記者李春台攝，2021.03.22）
▲日本外相茂木敏充今（4）日上午正式宣布，將捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。（示意圖／記者李春台攝，2021.03.22）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 11:53:28

日本外相茂木敏充今（4）日上午正式宣布，將捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），預計下午14時40分左右抵達台灣，消息曝光也引發台日雙方民眾關注。對此，日本眾議員也在推特上公開此次捐贈疫苗的內幕。

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日本自民黨眾議員古屋圭司今（4）日上午在推特上發文提到，「提供給台灣疫苗，預定今天將有124萬劑抵達台北，為了避免中國的妨礙，直到最後一刻才公布消息」。

▲日本自民黨眾議員古屋圭司在推特上訴說此次贈台灣疫苗的背後內幕。（圖／翻攝古屋圭司推特）
▲日本自民黨眾議員古屋圭司在推特上訴說此次贈台灣疫苗的背後內幕。（圖／翻攝古屋圭司推特）
古屋圭司同時也貼出去年台灣贈送日本口罩的畫面，並表示「當日本去年4月N95口罩不夠的時候，台灣送了2百萬個來，在艱困的時候互助，是信賴的象徵」。

此次124萬劑AZ疫苗，由日航JL809班機東京飛台灣定期航班運送，在當地時間11時45分從東京成田機場起飛，台灣時間下午2時40分降落桃園機場。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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