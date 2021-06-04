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協助轉院！護理師「隔離衣穿太久」全身濕　熱衰竭送急診

▲面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於在第一線奮戰的醫護人員，對此，醫師黃俊德就透露，不僅執勤的救護車司機掛急診，就連護理人員也因為穿隔離衣太久，出現「熱衰竭」的狀況，昏倒在隔離病房走廊。（圖／翻攝自黃俊德醫師臉書）
▲面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於在第一線奮戰的醫護人員，對此，醫師黃俊德就透露，不僅執勤的救護車司機掛急診，就連護理人員也因為穿隔離衣太久，出現「熱衰竭」的狀況，昏倒在隔離病房走廊。（圖／翻攝自黃俊德醫師臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-04 11:55:11

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，面臨嚴峻疫情，最辛苦的莫過於在第一線奮戰的醫護人員，不過卻也傳出醫護人員因過於勞累，身體不適的消息；對此，醫師黃俊德就透露，不僅執勤的救護車司機掛急診，就連護理人員也因為穿隔離衣太久，出現「熱衰竭」的狀況，昏倒在隔離病房走廊。

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台中榮總重症加護內科主治醫師黃俊德昨（3）日在臉書發文，表示「今天亞東轉送病人來的過程，司機一到就不舒服，救護車停在急診門口，直接下車掛急診，改由本院司機接手開進院區」。

黃俊德接著說道，該名病人轉進負壓隔離病房後，亞東護理人員也暈倒在隔離病房走廊，後來醒來就坐上輪椅被推去急診，後來研判可能是「隔離衣穿了2小時後，有『熱衰竭』脫水的現象」。

▲事後黃俊德也透露，該名司機與護理師到急診時，體溫都超過39度，心跳140以上，全身濕透、嚴重脫水。（圖／翻攝自黃俊德醫師臉書）
▲事後黃俊德也透露，該名司機與護理師到急診時，體溫都超過39度，心跳140以上，全身濕透、嚴重脫水。（圖／翻攝自黃俊德醫師臉書）

黃俊德解釋，穿全套隔離衣一般進入隔離病房30分鐘做治療就會全身濕透，需要補充水份，如果轉送2小時，事先又沒補充水份，很容易脫水，因此他也提醒，「要協助轉送的醫護同仁，如要長距離穿全套隔離衣轉送，務必要注意先補充水份後再轉送」。

事後他也透露，該名司機與護理師到急診時，體溫都超過39度，心跳140以上，全身濕透、嚴重脫水，「主要原因是救護車上規定不能開冷氣。這個問題可能要請感控專家來討論看看，能否讓救護車開冷氣，否則萬一司機沒撐到中榮，跟護理師一樣暈倒，那途中出車禍更危險」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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