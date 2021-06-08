疫情延燒！粉絲哀嚎演唱會全停　想跟藝人「這樣互動」

台灣疫情連環爆，疫情指揮中心宣布全台第三級防疫警戒延長至6月28日。在疫情爆發後，大型活動紛紛取消、延期，演唱會更是首當其衝，粉絲們無法參與演唱會，只能改以其他方式「解饞」，《NOWnews今日新聞》對網友進行3天的民調，票選出粉絲偏向以哪一種方式與藝人互動。

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最多人選擇的是，希望藝人能把現場演唱會改成線上開唱，而這種模式天團五月天在去年底時，就曾在YouTube發布線上演唱會內容，要與歌迷一起歡度跨年時光，而在線上演唱會上的暖心話語，也讓疫情造成的「寒冬」消融，成為大家抗疫的力量。蔡健雅去年也在線上開唱，線上音樂會的樂手規格媲美巡演，對於全世界都面臨疫情考驗，她希望藉由音樂給大家加油打氣，能使這段時間的考驗能化成力量，「相信最後都會是某一種收穫。」

蕭敬騰也在日前舉辦線上演唱會，一連飆唱許多招牌歌曲《讓我為你唱情歌》、《只能想念你》、《皮囊》、《王妃》，在演唱會快要結束時還化身愛神，幫工作人員求婚，粉絲也透過留言紛紛獻上祝福。

▲五月天曾舉辦線上演唱會，與粉絲一起跨年。（圖／相信音樂提供）

▲蔡健雅線上開唱，替粉絲打氣。（圖／記者林調遜攝, 2021.01.30）

▲蕭敬騰舉辦線上演唱會，化身愛神幫工作人員求婚。（圖／喜鵲娛樂提供）

位居第二名的，是粉絲們還是希望在疫情結束後能參與真正的演唱會，相比線上演唱會的自嗨，還是略遜現場歡聲雷動的臨場感。舉例來說，蔡依林的演唱會如果改成線上播出，或許就沒辦法即時的與歌迷互動、交流，華麗舞台、漂亮的服裝都會因為隔著螢幕，而無法得知真正的美。還有張惠妹、謝金燕的演唱會，前者在唱動感舞曲時，如果只有看著螢幕，似乎就會少了點「味道」；後者讓人難忘的一定是謝金燕的演唱現場，絕對少不了禮物放送，比起線上開唱，勢必現場有的聽又有的拿更划算。

▲蔡依林的演唱會令人印象深刻。（圖／凌時差提供）

再來粉絲選擇的是觀看藝人直播，在居家防疫期間，藝人們紛紛開起直播與粉絲聊近況、談天，甚至會邀來其他名人好友一起連線，有種多個願望一起滿足的感覺，粉絲也能像是真的面對面與藝人閒聊，在直播底下留言，幸運的話還能被藝人「翻牌」互動。