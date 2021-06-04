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日本境內逾147萬人接種　捐台灣124萬劑AZ疫苗哪裡來？

▲日本先前在東京以及大阪開設大規模接種中心，拚接種進度。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本先前在東京以及大阪開設大規模接種中心，拚接種進度。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-04 12:35:16｜2021-06-04 12:41:10

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗（AstraZeneca），預計在今日下午抵達桃園機場。目前日本國內也正在加快停滯已久的疫苗接種腳步，每天將近有40萬民眾接種疫苗，國內已經累積超過147萬人至少接種過一次疫苗。

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根據《路透社》報導，日本目前仍處於第4波新冠肺炎（COVID-19）疫情，但國內接種速度仍然緩慢。而在5月24日時，日本政府在東京以及大阪開設大規模的疫苗接種中心，希望能夠加快接種速度。在愛知縣、宮城縣和群馬縣，也開設了由地方政府運營的大規模疫苗接種點。目前日本已經有逾1477萬人至少街種過一次疫苗，日本政府也準備將接種對象範圍擴大，預計在6月底會開放64歲以下的年長者進行接種，並且也將公職人員列入6月底開放的接種對象之內。

根據日本厚生勞動省以及日媒報導，目前日本已經購買的新冠疫苗，包括美國藥廠輝瑞疫苗（Pfizer），將會在今年到貨1億9000萬劑，約能提供9700萬人施打；以及莫德納疫苗（Moderna）5000萬劑，約2500萬人份，預計在9月前到貨。

日本政府也向阿斯特捷利康藥廠簽約購買了1億2000萬劑疫苗，約能提供6000萬人施打。其中有3000萬劑已經到貨，剩下9000萬劑由日本國內藥廠生產。

日本購買3家疫苗藥廠疫苗，合計共3億6400萬劑，但根據總務省統計局資料顯示，日本總人口約為1億2536萬人，目前日本正在施打的輝瑞疫苗以及莫德納疫苗共2億4400萬劑，幾乎已經足夠日本16歲以上民眾施打2劑。

而AZ疫苗因為先前在國外，曾經傳出接種之後出現少數血栓副作用案例，目前日本也尚未將AZ疫苗列為公費接種使用對象，等於有3000萬劑AZ疫苗現貨尚未決定用途。

而日本首相菅義偉在2日時宣布，將會提供3千萬劑疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）以及台灣。目前已經有124萬劑疫苗正從日本運至台灣，日本《朝日新聞》引述一名不願具名的官員的說法，指出除了這124萬劑AZ疫苗，日本接下來還將繼續分批提供疫苗給台灣，惟總數尚未決定。

▲日本目前正在使用輝瑞疫苗以及莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本目前正在使用輝瑞疫苗以及莫德納疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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