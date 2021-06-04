日本贈台灣AZ疫苗　國安高層解密10天寧靜作戰

（中央社記者溫貴香台北4日電）日本捐贈124萬劑疫苗給台灣，國安高層今天解密「十日寧靜作戰」，國安外交團隊總動員加上總統蔡英文關鍵電話，從跨國法律合約談判、外交保密低調斡旋，到掌控區域局勢穩定，台日雙方的合作，其中包括美國推了一把，10天內完成了一項不可能的任務。

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國安高層今天還原整起始末，促成日本提供疫苗助台的關鍵起點，是駐日代表謝長廷在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young），以及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。





該人士說，當時薗浦健太郎提議，可以將日本的AZ疫苗提供給疫情正在升溫的台灣，而美國大使楊舟也認同這是不錯的方法，雖然「台日美」三方有初步共識，但也都認知到後續待處理的，是複雜繁瑣的法律與政治問題。





▲ 駐日代表謝長廷（右）在5月24日邀請美國駐日大使楊舟（左）及前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人到官邸餐敘，席間討論到疫情的議題。 （圖/中央社）

賴副總統長年經營對日關係，國安高層說，賴副總統在第一時間便透過管道，向日本重量級人士表達期待日方能夠協助台灣，也獲得初步的正面回應。





國安高層指出，在各種管道一起進行的同時，國安單位便著手規劃蔡總統親自出馬，向日本進行爭取的動作。執政前就穩定經營美日關係的蔡總統，熟知日方的各種人脈，過去在需要時，也會親自致電對方高層。





該人士表示，爭取疫苗事關重大，當然也馬不停蹄地打國際電話跟老朋友們交換意見。蔡總統得到的回應非常一致，日本一直感念311震災時台灣的援助，以及去年口罩物資的支援，當然會記得這份恩情，一定會盡力且儘快促成疫苗跨海到台灣。





相關高層透露，蔡總統在過程中也展現出國際談判的專業，提到疫苗會觸及的法律問題，期盼雙方幕僚單位，本於專業就此進一步磋商處理。





國安高層表示，這項計畫從頭到尾都是蔡政府的最高機密，可以說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。在短短不到10天的時間內，台日美三方達成初步共識，台日雙方政府密切聯繫，也反覆與AZ協商相關契約修改事宜，在這過程中，蔡總統密集與謝長廷通電聯繫，掌握第一線最新的狀況與進度。





該人士說，不只是透過老朋友，對菅義偉政府重要成員的看法及扮演的角色，蔡總統也透過駐日代表處第一時間掌握。也充分了解到從日方首相官邸到各省廳文官都本於人道支援，回報311的心境，甚至漏夜加班，希望能在最短的時間內完成這個艱困的任務，讓台灣備感溫暖。





國安高層說，從跨國法律合約談判，到外交保密低調斡旋，到掌控區域局勢穩定，台日雙方的合作，可以說在10天內完成了一項不可能的任務，而美國則可以說是默默推了一把。





高層表示，即便中國外交部發言人趙立堅公開嗆聲這項計畫「不會得逞」，但日本民眾全力挺台灣的聲浪大漲，日本國會議員與內閣大臣也陸續表達支持台灣的立場。就算近日深陷「疫苗之亂」中，但蔡政府仍以低調保密為最高原則，一直到昨晚NHK報導這項訊息，從總統府到指揮中心仍不願意鬆口，堅持「不上飛機、不願證實」的立場，擔心產生任何變數，執政團隊都認為，只有守護這批疫苗安全抵達台灣，才是最重要的事。





這名國安高層強調，「防疫是扎實作戰，不是文宣工作」。能夠早一天讓疫苗到貨，早一天讓國民施打，才能讓國人早一天安心，這也是蔡總統最掛念的優先工作。





近來，在野黨跟許多人士不斷批評總統神隱，但該名國安高層說，執政團隊深知這些批評，但防疫工作就是「低頭犁田、埋頭苦幹」。圍堵疫情、爭取疫苗是最重要的工作，蔡總統這兩週雖然鮮少公開發表談話，但都忙於私下四處打電話，催促這些外購疫苗到貨進度，或者召開各項會議，緊盯跟盤整各項防疫工作，幾乎是沒日沒夜跟疫情拚搏。（編輯：謝佳珍）1100604



