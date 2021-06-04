搶攻防疫宅經濟 CBOEX俱樂部擬推線上投資課程

新冠肺炎疫情襲捲全球，很多人沒有辦法外出，帶動宅經濟蓬勃發展，甚至透過網路經營各種商品投資，尤以近幾年相當熱門的加密貨幣，成了追逐標的之一。只是，投資有風險，近日新成立的CBOEX俱樂部呼籲投資人，建立正確投資觀念，方有助於宅家創造利潤。

我是廣告 請繼續往下閱讀

CBOEX俱樂部表示，根據統計光是2021年投入DEFI去中心化金融的總鎖倉資金，就超過500億美元，越來越多的資金投入加密貨幣市場。由於加密貨幣的交易市場可以24小時運行、一年365天全年無休。且因加密貨幣沒有漲幅限制，投資利潤也許可觀，但利潤背後總伴隨著風險，不了解智能合約運作者，更須小心謹慎。

具有金融投資操作專業的CBOEX俱樂部指出，市場上有許多不肖人士，以建立假平台詐騙投資人血汗錢。投資人在投入資金前，務必要謹慎選擇有通過監管的優質交易所，並且提升自己的投資觀念跟技術，才能避開風險，謹慎選擇投資標的。

CBOEX俱樂部說明，俱樂部的成立是為打造一個友善學習與交流平台，協助新手可以快速熟悉交易介面，也讓投資人可以互相討論、交流，吸取有利資訊，避免投資風險。目前，俱樂部配合政府防疫政策，正籌備推出線上投資教學課程，讓投資者可以安心宅家學習，透過正確投資觀念謹慎投資，避免誤入「金錢遊戲」陷阱。