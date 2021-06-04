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NBA／弒君者！Booker飆47分淘汰湖人　率領太陽闖進次輪

▲太陽得分後衛Devin Booker。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽得分後衛Devin Booker。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-04 13:25:41｜2021-06-04 17:00:29

詹皇時代會就此落幕嗎？今天鳳凰城太陽得分後衛Devin Booker扮演終結湖人衛冕之路的殺手，全場投進8顆三分球，砍下47分、11籃板，帶領太陽以113:100淘汰湖人。

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上一場只打33分鐘就得到30分的Booker，這一場表現更加可怕，首節就投進6顆三分球、轟下了22分，讓太陽建立起了22分的領先。而他手感也維持了整場，最終22投15中，成為湖人無解的麻煩。

這是太陽繼2010年打進西區決賽後，睽違11年再度打進季後賽，而且就打進了次輪，看起來這支球隊已經找到了「風之子」Steve Nash之後能夠接起球隊復興重任的人。

Booker賽後表示，「我感到非常榮耀和開心能通過第一輪。在1:2落後時，球隊重新武裝起來，我們知道我們還有機會，為了這一刻我們全隊做出很多犧牲。下一輪對金塊是非常難纏的對手，他們有很多出色的球員，我們要做好準備。」

36歲的James這次輸給好朋友Chris Paul帶領的太陽，湖人也因此衛冕失敗，之後球隊和他個人的動向相當讓人好奇。

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