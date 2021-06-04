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苗栗電子廠群聚今暴增51例！陳時中：今早成立前進指揮所

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-04 14:18:06｜2021-06-04 16:21:02

中央流行疫情指揮中心今（4）宣布，今日新增新增339本土、另有133校正回歸，其中苗栗縣51例。指揮中心指揮官陳時中今表示，中央今早已成立苗栗前進指揮所，要即時指揮調度。

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陳時中指出，今日病例較值得注意還是苗栗縣，即某電子廠的群聚事件，昨日總共篩檢7千多人；本來有幾家醫院全力幫忙，但今日早上指揮中心擔憂地方人力與篩檢量能跟不上，包含篩檢地點的安排、動線跟後續隔離、送醫，都需要中央大力協助，因此今早已派出衛福部醫福會執行長王必勝率領4位防疫醫師，進駐苗栗成立前進指揮所。

陳時中指出，中央會全力協調醫院量能、採減量能跟做好後送措施；同時，勞動部也有派人到現場，做好移工宿舍的管理；內政部都有派出警力，協調相關秩序。

陳時中說，苗栗不能等閒視之，相關工廠移工群聚，中央也會即時處理，但接下來桃竹苗是不是有相關移工問題，都會做好檢查，進而展開全國移工總檢討。

指揮中心也補充，為因應苗栗疫情，請仲介公司儘速盤點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流；各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。

指揮中心指出，相關移工宿舍人員於近三日（6月4、5、6日）休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離；廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

指揮中心表示，5月30日接獲該電子廠通報，有2名居住在公司宿舍的菲律賓籍移工採檢陽性，衛生單位隨即進行擴大匡列與採檢；截至6月3日，該電子廠共計67名確診個案（含8名本國籍、59名菲律賓籍)，已匡列接觸者323名，並已採檢321人。相關疫調持續進行中。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）
 

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例，地理分布上新北市已經突破4千例，苗栗縣也一口氣增加55例，突破百例確診。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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