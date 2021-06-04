苗栗電子廠群聚今暴增51例！陳時中：今早成立前進指揮所

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衛福部醫福會執行長

請仲介公司儘速盤點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流；各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。

相關移工宿舍人員於近三日（6月4、5、6日）休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離；廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。

指揮中心表示，5月30日接獲該電子廠通報，有2名居住在公司宿舍的菲律賓籍移工採檢陽性，衛生單位隨即進行擴大匡列與採檢；截至6月3日，該電子廠共計67名確診個案（含8名本國籍、59名菲律賓籍)，已匡列接觸者323名，並已採檢321人。相關疫調持續進行中。

▲指揮中心今（4）日公布新增本土確診339例、校正回歸133例、死亡個案有21例，地理分布以新北市227例最多。（圖／NOWnews製作）